Entradas La Oreja de Van Gogh hoy: a qué hora salen a la venta, dónde y cómo comprar, precio, fechas y ciudades

La Oreja de Van Gogh dio este miércoles la noticia que todo el mundo esperaba desde hacía meses: Amaia Montero vuelve a la banda. «Está ocurriendo», comenzaba diciendo el comunicado, que coincide con el 30 aniversario del grupo y se produce un ... año después de la salida de Leire Martínez.

«Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos», asegura La Oreja de Van Gogh, que vuelve con Amaia, pero también con una sonada ausencia: la del guitarrista, Pablo Benegas, que hará un parón. «Sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario», aclaró la banda.

«La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras», aseguró la banda, que confirmó que lleva un año en San Sebastián, «nuestro escondite en el mundo», componiendo «nuevas historias y también recordando todas las anteriores».

«De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino», finalizó el comunicado de la banda, que dos días después confirmó su nueva gira de conciertos: 'Tantas cosas que contar'.

Fechas y ciudades de la gira de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh volverá a subirse a los escenarios con Amaia Montero, 18 después de que la cantante dejara la banda. Los seguidores del grupo podrán volver a escuchar temas tan populares como 'Rosas', 'La playa' o 'Puedes contar conmigo' de la voz de nuevo de la cantante vasca.

La nueva gira recorrerá un total de 15 ciudades españolas. El tour arrancará en el mes de mayo de 2026 con un concierto en Bilbao el día 9 y finalizará en Pamplona el 20 de noviembre. Entre medias, pasará por ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Pamplona.

A continuación, te indicamos todas las fechas y ciudades de la nueva gira de la Oreja de Van Gogh:

Fechas confirmadas de los conciertos de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh 9 mayo: Bilbao - Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 mayo: Madrid - Movistar Arena

6 junio: Albacete - Estadio José Copete

13 junio: Murcia - Plaza de Toros

26 junio: Sevilla- Live Sur Stadium

27 junio: Fuengirola (Málaga) - Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

10 julio: Gijón - Gijón Life

31 julio: San Sebastián - Illunbe Donostia Arena

21 agosto: Santander - La Virgen del Mar

27 agosto: Valladolid - Pingüinos Arena

4 septiembre: Valencia - Roig Arena

11 septiembre: A Coruña - Coliseum

9 octubre: Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe

6 noviembre: Barcelona - Palau Sant Jordi

20 noviembre: Pamplona - Navarra Arena

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. En total, la banda ha lanzado ocho discos, cuatro con Amaia Montero y cuatro con Leire Martínez.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», han indicado en sus redes sociales.

A qué hora salen a la venta hoy las entradas de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh anunció el pasado viernes las fechas y ciudades de la nueva gira junto a Amaia Montero. Además, la banda dio la fecha en la que se pondrían a la venta las entradas de todos los conciertos: lunes, 20 de octubre de 2025.

Será hoy cuando los seguidores de La Oreja de Van Gogh podrán adquirir las entradas para sus conciertos, pero, ¿a qué hora? Los tickets saldrán a la venta a partir de las 12:00 horas.

🎟️ Entradas disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 en nuestra web.



Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora. pic.twitter.com/pdJkMVAjub — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 17, 2025

Dónde y cómo comprar las entradas de La Oreja de Van Gogh

Las entradas de la gira 'Tantas cosas que contar' podrán adquirirse a través de la página web oficial de La Oreja de Van Gogh: www.laorejadevangogh.com. Una vez seleccionada la fecha y ciudad del concierto, se redirigirá al usuario a una nueva página con toda la información y opciones disponibles.

Precio de las entradas de los conciertos de La Oreja de Van Gogh

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 y los 72,00 euros más gastos de distribución, según Europa Press. En cuanto a los paquetes VIP, costarán entre 110 y 290 euros más gastos de distribución. No obstante, todavía se desconocen los precios oficiales en cada una de las ciudades.