Entradas de los conciertos de Rosalía en España: cuándo salen, preventa hoy, precios, cómo y dónde comprarlas

El cuarto álbum de Rosalía no ha dejado indiferente a nadie. Desde su lanzamiento, el viernes 7 de noviembre, 'Lux' se ha colocado en lo más alto de casi todos los rankings de lo más escuchado tanto en nuestro país como a ... nivel internacional.

Sus nuevas canciones han motivado multitud de reacciones. Desde monjas (dada la fuerte temática religiosa) hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasando por seguidores de otros países, con motivo de los trece idiomas en los que se presenta 'Lux'.

Desde la publicación, sus fans han aguardado con máxima expectación el momento en el que se anunciaran los detalles de la gira mundial para cuadrar agendas y planificar posibles vuelos o alojamientos. Tras varios días de rumores y de espera, por fin, el pasado jueves 4 de diciembre se desvelaron prácticamente todos los detalles.

Se trata de una extensa gira de 42 conciertos en recintos de gran formato repartidos por 17 países que dará comienzo a mediados del mes de marzo en Francia. A España llegará a finales de ese mes con un total de ocho actuaciones repartidas entre Madrid (Movistar Arena) y Barcelona (Palau Sant Jordi).

Fechas del Lux Tour, la gira de Rosalía, en 2026 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

Cuándo salen a la venta las entradas para los conciertos de Rosalía en España

La gira de 'Lux Tour 2026' está producida por Live Nation, que ha anunciado cuándo saldrán a la venta las entradas para los conciertos en España.

Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10 horas.

En cambio, las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11 horas.

La preventa para el Lux Tour 2026 de Rosalía comenzará el martes 9 de diciembre de 2025 y será a las 10:00 horas y 11:00 horas. Se destacan dos formas de acceder: por un lado para clientes del Banco Santander y otra es la Artist Presale, la cual es necesario haberse inscrito previamente.

Cómo y dónde comprar las entradas para la gira de Rosalía en 2026

Asimismo, Live Nation ha comunicado que todas las entradas relativas a los ocho conciertos anunciados en suelo español se pueden adquirir en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios de las entradas de los conciertos de Rosalía en España

Sin embargo, aún no hay información oficial sobre el precio de las entradas de los conciertos del Lux Tour en España. Por parte de Live Nation no existen más comentarios al respecto, tampoco si se anunciarán antes de que las entradas se pongan a la venta a través de los puntos oficiales.