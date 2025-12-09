Entradas de los conciertos de Rosalía en España: cuándo salen, preventa hoy, precios, cómo y dónde comprarlas
Consulta toda la información relacionada con la gira de Rosalía interpretando las canciones de 'Lux', su cuarto álbum
El cuarto álbum de Rosalía no ha dejado indiferente a nadie. Desde su lanzamiento, el viernes 7 de noviembre, 'Lux' se ha colocado en lo más alto de casi todos los rankings de lo más escuchado tanto en nuestro país como a ... nivel internacional.
Sus nuevas canciones han motivado multitud de reacciones. Desde monjas (dada la fuerte temática religiosa) hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasando por seguidores de otros países, con motivo de los trece idiomas en los que se presenta 'Lux'.
Desde la publicación, sus fans han aguardado con máxima expectación el momento en el que se anunciaran los detalles de la gira mundial para cuadrar agendas y planificar posibles vuelos o alojamientos. Tras varios días de rumores y de espera, por fin, el pasado jueves 4 de diciembre se desvelaron prácticamente todos los detalles.
Se trata de una extensa gira de 42 conciertos en recintos de gran formato repartidos por 17 países que dará comienzo a mediados del mes de marzo en Francia. A España llegará a finales de ese mes con un total de ocho actuaciones repartidas entre Madrid (Movistar Arena) y Barcelona (Palau Sant Jordi).
Fechas del Lux Tour, la gira de Rosalía, en 2026
16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico
Cuándo salen a la venta las entradas para los conciertos de Rosalía en España
La gira de 'Lux Tour 2026' está producida por Live Nation, que ha anunciado cuándo saldrán a la venta las entradas para los conciertos en España.
Las entradas para los conciertos del 30 de marzo (Madrid), 1 de abril (Madrid), 13 de abril (Barcelona) y 15 de abril (Barcelona) saldrán a la venta el jueves 11 de diciembre a las 10 horas.
En cambio, las entradas para los conciertos del 3 de abril (Madrid), 4 de abril (Madrid), 17 de abril (Barcelona) y 18 de abril (Barcelona) estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 11 horas.
La preventa para el Lux Tour 2026 de Rosalía comenzará el martes 9 de diciembre de 2025 y será a las 10:00 horas y 11:00 horas. Se destacan dos formas de acceder: por un lado para clientes del Banco Santander y otra es la Artist Presale, la cual es necesario haberse inscrito previamente.
Cómo y dónde comprar las entradas para la gira de Rosalía en 2026
Asimismo, Live Nation ha comunicado que todas las entradas relativas a los ocho conciertos anunciados en suelo español se pueden adquirir en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Precios de las entradas de los conciertos de Rosalía en España
Sin embargo, aún no hay información oficial sobre el precio de las entradas de los conciertos del Lux Tour en España. Por parte de Live Nation no existen más comentarios al respecto, tampoco si se anunciarán antes de que las entradas se pongan a la venta a través de los puntos oficiales.
