Entradas del concierto de The Weeknd en Madrid: cuánto cuestan, preventa, cómo y dónde comprarlas

Madrid tiene una cita con The Weeknd. El artista canadiense ha confirmado su regreso a España, donde tocó por última vez hace tres años, con dos conciertos en nuestro país, como parte de su gira mundial After Hours Til Dawn. Será la única parada en territorio nacional dentro de su tour europeo, que incluye el paso por ciudades como París, Londres, Milán o Ámsterdam.

Cerca de 120.000 personas tendrán la posibilidad de disfrutar del intérprete de Blinding Lights en directo en el Riyadh Air Metropolitano. Y para ser de los afortunados hay que darse prisa en lo que a conseguir las entradas se refiere.

El espectáculo - que tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto - contará con la participación del rapero Playboi Carti como artista invitado, y se espera un repertorio que recorra los éxitos de su trilogía discográfica: After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025).

Cuándo salen a la venta las entradas de The Weeknd en Madrid 2026

Las entradas para los conciertos que The Weeknd dará en Madrid se podrán comprar este 9 de septiembre, en modalidad de preventa en Live Nation.

Pero ojo. La preventa sólo estará disponible para los clientes del Banco Santander que dispongan de una tarjeta de pago Mastercard emitida por la entidad.

Los tickets se podrán comprar en la web de Live Nation a las 14:00 horas, aunque media hora antes, a las 13:30 horas, se abrirá la sala de espera virtual que dará acceso a la venta de entradas.

Para el resto del público general, que no cumplan con los requisitos de ser clientes del Santander, tendrán que esperar unos días más. Concretamente, hasta el 11 de septiembre en el caso de los registrados en Live Nation. Será en la misma página web de Live Nation, a partir de las 12:00 horas -aunque la sala de espera abrirá también 30 minutos antes- y habrá que estar registrado en la web para poder acceder a la preventa.

Asimismo, las entradas en venta general se podrá comprar a la misma hora también en Ticketmaster.

Precio de las entradas de The Weeknd en Madrid

No hay información oficial sobre el precio de las entradas ni en la web de Ticketmaster ni en la de Live Nation, aunque algunos medios recogen, citando al portal musical The Pop Wave, que los precios para ver a The Weeknd en Madrid en el Metropolitano oscilarán entre 51 euros y 151.

Precios de las entradas PL1 Gold Circle: 151 euros + 20 euros gastos

PL1 Grada: 151 euros + 20 euros gastos

PL2 Grada: 136 euros + 18 euros gastos

PL3 Pista: 126 euros + 17 euros gastos

PL4 Grada: 116 euros + 15,50 euros gastos

PL5 Grada: 96 euros + 13 euros gastos

PL5 PMR: 96 euros + 13 euros gastos

PL6 Grada: 71 euros + 9,50 euros gastos

PL7 Grada: 51 euros + 7 euros gastos

VIP: pendiente información

Desde su inicio en 2022, After Hours Til Dawn se ha consolidado como la mayor gira de R&B de todos los tiempos, recorriendo Norteamérica, Europa, Sudamérica, Reino Unido y Australia.

Más temas:

AD ABC