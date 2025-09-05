Entradas del concierto de Radiohead en Madrid: cuánto cuestan, preventa, cómo y dónde comprarlas

Vuelve Radiohead a los escenarios. El grupo británico regresa tras siete años de ausencia. La icónica banda, que debutó hace más de 30 con Pablo Honey, un disco que les catapultó a la fama instantánea gracias a una de sus canciones, Creep, confirmó que dara una gira de varios conciertos por varias ciudades de Europa.

Los de Oxfordshire, liderados por Thom Yorke y Jonny Greenwood, llevaban sin actuar en directo desde 2018, cuando culminaron la gira de su último trabajo de estudio hasta la fecha, 'A Moon Shaped Pool'. Durante estos años de parón, la mayor parte de sus miembros han emprendido carreras en solitario u otras bandas alternativas en colaboración con otros artistas, como es el caso de The Smile, la banda paralela de Yorke y Greenwood.

La banda británica Radiohead anunció este miércoles 3 de septiembre una gira de 20 conciertos que tendrán lugar en cinco ciudades de Europa. El grupo actuará en Madrid - donde no actuaba desde hace 22 años - Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín. El arranque tendrá lugar en España con las citas en el Movistar Arena.

«El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo», explica el batería Phil Selway a través de un comunicado de prensa. «Después de una pausa de siete años, nos gustó tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en los cinco de nosotros. También nos hizo querer tocar algunos conciertos juntos. Por ahora, solo serán estas fechas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto», añade.

¿Cuándo salen las entradas para los conciertos de Radiohead en Madrid y dónde comprarlas?

Las entradas de Radiohead para Madrid salen a la venta el viernes 12 de septiembre a las 10:00h de la mañana. Pero hay un paso intermedio obligatorio: el registro en la página oficial de Radiohead. ¿Por qué? Para minimizar la reventa y el uso de bots.

Después de casos como el de Bad Bunny, la banda ha querido dejar claro que los precios de las entradas en ningún caso serán dinámicos y que por el momento no tienen previstos más conciertos en esta gira, aunque no descarta dar más en el futuro.

El último álbum de estudio de Radiohead, A Moon Shaped Pool, data de 2016. El pasado mes de agosto, Radiohead publicó digitalmente el álbum en directo Hail to the Thief - Live Recordings 2003-2009. Las canciones fueron originalmente recopiladas como material de investigación para los arreglos de la producción teatral de Thom Yorke, Hamlet Hail to the Thief. El formato físico del álbum saldrá a la venta el viernes 31 de octubre de 2025.

Conciertos de Radiohead en España 2025 Martes, 4 de noviembre Movistar Arena Madrid

Miércoles, 5 de noviembre Movistar Arena Madrid

Viernes, 7 de noviembre Movistar Arena Madrid

Sábado, 8 de noviembre Movistar Arena Madrid

Después de pasar por Madrid, está previsto que la banda británica actúe en Bolonia (Italia) los días 14, 15, 17 y 18 de noviembre y en Londres (Reino Unido) los días 21, 22, 24 y 25 de noviembre. Ya en diciembre, pasarán por los escenarios de Copenhague (Dinamarca) los días 1, 2, 4 y 5 y de Berlín (Alemania) los días 8, 9, 11 y 12.

Cómo comprar las entradas de los conciertos de Radiohead en Madrid

Las entradas para los conciertos de Radiohead en Europa estarán disponibles exclusivamente en la página web oficial del grupo. El registro previo para poder acceder a ellas se abre el viernes 5 de septiembre a las 11:00 horas y durará hasta el domingo 7 de septiembre.

Los registrados recibirán un código al correo electrónico el 10 de septiembre por la noche con el que podrán comprar sus entradas a partir de las 11:00h del 12 de septiembre.

«Para facilitar que las entradas lleguen directamente a los fans y minimizar la reventa y el uso de bots, solo se podrá acceder a las entradas registrándose en radiohead.com», explican desde el Movistar Arena.

Se podrán comprar hasta cuatro entradas por persona por lo que la banda avisa: recibir el código de desbloqueo para acceder a la plataforma oficial de venta no garantiza la compra de una entrada finalmente. Los tickets se venderán por orden de llegada.

La venta de entradas oficial, únicamente para aquellos usuarios que se hayan registrado previamente, comenzará el 12 de septiembre.

Cuánto cuestan las entradas generales de los conciertos de Radiohead en Madrid

Las entradas para los cuatro conciertos de Radiohead en Madrid abarcan una horquilla entre los 55 euros para las más baratas en grada y los 253 euros de los tickets VIP, aunque las cifras aumentarán con los gatos de gestión.

Los precios de las entradas para los conciertos de Radiohead Pista: 97 €

Gradas: 55 € / 84 € / 90 € / 98 € / 135 €

Entradas VIP: 253 €

El grupo se convirtió en la década de 1990 en una de las bandas más respetadas del rock alternativo gracias a temas como 'Creep' (lanzado en 1992) y discos como el de su debut, 'Pablo honey' (1993), y, sobre todo, 'Ok computer' (1997) y 'Kid A' (2000), dos de sus trabajos más reverenciados.