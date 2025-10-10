Suscríbete a
ABC Cultural
Directo
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

Dolor, pensamientos suicidas y rencor hacia Black Sabbath: los últimos secretos de Ozzy Osbourne

El libro 'Last Rites' y el documental 'No escape from now' revelan detalles aún desconocidos del 'príncipe de la oscuridad', fallecido este verano

Muere a los 76 años Ozzy Osbourne, el rey del heavy metal

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta semana, a tres meses de la muerte de Ozzy Osbourne, se han publicado un nuevo libro y un nuevo documental que responden a todo lo que quisimos saber del 'Príncipe de la Oscuridad' y no nos atrevimos a preguntar.

El documental, titulado ' ... No escape from now' y producido por la BBC, se ha estrenado en Paramount+ después de varios retrasos sin demasiadas explicaciones. Pero la espera ha merecido la pena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app