Discos de la semana: las luces de Refree & Niño de Elche y Repión en una semana con muchas sombras

El misticismo sintético de 'Cru+es' y la brillante reválida de las hermanas Iñesta destacan en una semana con pequeñas decepciones como la del nuevo trabajo de Orville Peck y la colaboración de Mike Patton y The Avett Brothers e inexplicables descalabros como el del regreso de Tobias Jesso Jr.

Niño de Elche y Raül Refree abrazan la introspección
Niño de Elche y Raül Refree abrazan la introspección

ABC

Esta es la selección que han hecho los críticos de ABC de los discos que se han publicado esta semana.

Raül Refree & Niño de Elche

'Cru+es'

Imagen - «Hay buen gusto, humildad y contención, tanto en el cante como en un toque que apenas interfiere el rezo. Todo es compacto»

(6,5/10)

«Hay buen gusto, humildad y contención, tanto en el cante como en un toque que apenas interfiere el rezo. Todo es compacto»

Discográfica: Sony

Por Jesús Lillo

En la tercera entrega de '¿Por qué doblan las campanas?', miniserie de alusiones dedicada a Rosalía, recuperamos el álbum que Refree y el Niño de ... Elche publicaron apenas unos días antes de que comenzará a echar humo el botafumeiro promocional de 'Lux'. 'Cru+es' es un libro de oraciones e introspecciones, una flamencada sintética o sintetizada en la que el cantaor ilicitano, monaguillo o sacristán que el pasado verano anduvo de confesiones públicas con el mismísimo presidente de la Conferencia Episcopal, reza para los adentros, sobra decir que con hondura. Hay buen gusto, humildad y contención, tanto en el cante como en un toque que apenas interfiere el rezo. Todo es compacto. Precioso y por momentos sobrecogedor, este 'Cru+es' plantea la pregunta de por qué la gente se pone a hablar de Dios cuando ve un anuncio del tamaño de una pantalla LED de Callao. Deben de ser iluminados, gente de bajo consumo, pensadores y oyentes que no se enteran de la misa la media si no los avisan, bendita sea la Virgen, por lo publicitario.

