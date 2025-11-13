Suscríbete a
Los discos de la semana: del juego de contrastes de Portugal. The Man a los grandes relatos de John Darnielle

El nuevo trabajo de la banda liderada por John Gourley y Zoe Manville, la confirmación de la voz propia de Amaia Miranda, los 'loops desintegrados' de William Basinski y el regreso con hechuras de musical de The Mountain Goats protagonizan nuestras críticas

Portugal. The Man
Portugal. The Man

ABC

Imagen - Amaia Miranda

(7,5/10)

Amaia Miranda

'Cada vez que te veo lo entiendo'

(Hidden Track Records)

No son ni veinticinco minutos, pero es un gran viaje al calor y al cariño. Miranda sigue la estela de sus discos anteriores, con algunos cambios. Sutiles, como es ella. A veces, por ejemplo en la gloriafuertista 'Entre mi sangre y el llanto', se añaden ... samples y otra guitarra (o alguna variante más aguda, no me atrevo a decir si mandolina o charango o requinto o qué), o en la primera canción, el single 'Amak dio', un bombo bajito. Pero no hay muchos más añadidos, más bien hay desbastamiento, una demolición de algunos virtuosismos (recordemos el apabullante riff de 'Cuando se nos mueren los amores'). Escuchando la guitarra de 'Bolero de plata' (mención especial a la urraca de fondo) podríamos decir que ha encontrado unos motivos de trance continuo, que como algunos lenguajes se centra más en los entonaciones-acentos que en las letras-notas, como si respirase a través de la guitarra, emocionada pero contenida. Lo mismo en 'A las mías': me transmite una simbiosis absoluta con su instrumento, no sé cuántas horas al día pasarán separadas. No hay que perderse 'Ojalá pudiera saber', donde deliberadamente destruye la mezcla canónica, nos quedamos con el micro más lejano, y nos damos cuenta de que aún así nos llega todo lo emocionante. Hace patente el espacio. Y su voz, tan particular, tan nasal o de paladar, quizás suponga una barrera de entrada para algunos nuevos oyentes. Para los que ya estamos dentro es una barrera de salida, es un abrazo. // Por Carlos G. Fernández.

