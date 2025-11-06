La crítica extranjera se rinde ante Rosalía y 'Lux': «El disco más impresionante que cualquier estrella pop haya hecho en décadas»:

A la prensa española no nos dejan opinar hasta el viernes por ignotas razones estratégicas de su compañía discográfica, pero la extranjera ya está empezando a publicar las primeras críticas de 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía, y por ahora no pueden ser ... mejores.

Literalmente. Porque tanto Rolling Stone Brasil como The Guardian, los que han abierto la veda, le han cascado un 5 de 5. Es decir, la puntuación máxima que se puede dar. Y ambas se deshacen en bombásticos elogios que aumentan la ya de por sí disparadísima expectación.

«Es una obra maestra operística que redefine lo que significa ser una estrella pop, y es absurdamente brillante», dice la edición brasileña de la revista musical, que arranca: «Hay momentos en la historia de la música pop en que un artista decide abandonar por completo el mapa y trazar un nuevo territorio. Rosalía Vila Tobella ya lo había hecho antes, cuando transformó el flamenco en algo contemporáneo con 'El Mal Querer', cuando reinventó el reggaetón y las tradiciones caribeñas en 'Motomami'. Pero con 'Lux' no solo está redibujando los límites: está construyendo una catedral entera desde cero, piedra por piedra, nota por nota, idioma por idioma. ¡Y qué catedral! ¡Qué álbum absurdamente brillante!».

La crítica, escrita por Daniela Swidrak, asegura que es un proyecto «radicalmente diferente, más ambicioso que 'Motomami' e infinitamente más arriesgado», argumentando que «donde 'Motomami' era horizontal, expandiéndose por el mundo con ritmos de reggaetón y experimentación urbana, 'Lux' es vertical: un ascenso espiritual, una búsqueda de lo divino a través de la música. Y si alguien espera escuchar algo parecido a 'Motomami', podemos decir ahora mismo: no hay nada parecido».

Sobre la voz de Rosalía en las dieciocho canciones divididas en cuatro movimientos, Swidrak afirma que «nunca ha sonado tan divina, casi celestial», y sentencia: «Alcanza alturas operísticas con perfección, navegando entre susurros íntimos y canto lírico con una maestría desconcertante. Este es, sin duda, el trabajo vocal más impresionante de su carrera y quizás el más impresionante que cualquier estrella pop haya hecho en décadas».

Elevando a la autora casi a la categoría de Mesías, concluye: «'Lux' no es solo un álbum, es una declaración de intenciones. Es Rosalía diciendo, «Puedo hacer lo que quiera, y me seguirán.» Y la verdad es que sí, lo haremos. Porque cuando un artista tiene el coraje suficiente para construir una catedral donde nadie la esperaba, lo único que queda por hacer es entrar, arrodillarse y dar gracias por la luz que ha traído».

Además, Rolling Stone da «un consejo importante» para escucharlo: «Hazlo con buen equipo de sonido, buenos auriculares, porque se merece que escuches cada pequeño detalle, cada distorsión, cada percusión, cada violín. Este no es un álbum para escuchar en shuffle mientras lavas los platos. Es una experiencia inmersiva que recompensa tu atención completa, y cuando eso sucede, la experiencia es trascendental».

Gran Bretaña se rinde

El diario The Guardian, en una reseña titulada «Un choque exigente y distintivo entre lo clásico y el caos que no podría ser obra de nadie más», describe el estilo del disco como «lo más cercano a la música clásica que cualquier cosa que pueda encontrarse en las listas de éxitos».

Su autor, Alexis Petridis, reconoce que hay «algunos elementos pop», pero señala que «nunca parecen fundamentales» para el sonido de 'Lux'. «Más bien al contrario: parecen presencias espectrales extrañas, que flotan a la deriva por un paisaje alienígena».

En un tono algo sarcástico, Petridis escribe que «da la sensación de que, entre todo lo relacionado con Dios, el catolicismo, la beatificación y la trascendencia, se esconde el tema más terrenal de un exnovio al que le está cayendo una buena», sin dejar de reconocer que «no es necesario saber qué está pasando para encontrar en 'Lux' una experiencia realmente cautivadora y envolvente con canciones uniformemente hermosas, llenas de momentos impactantes».

The Guardian, en línea con la frase de Rosalía en la que dijo que no va a sacar «la música que el público quiere o espera, sino la que necesita», termina felicitándose por el hecho de que «en un mundo en el que cada vez se anima más a los oyentes a relajarse y dejar que el algoritmo y la inteligencia artificial hagan el trabajo por ellos, sería muy alentador pensar que la gente podría aceptar un álbum que te pide exactamente lo contrario. Si tienes que esforzarte para apreciar 'Lux', el esfuerzo merece la pena: hay una lección que vale la pena tener en cuenta».