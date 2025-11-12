Depresión Sonora: «Después de actuar en Coachella, lo que más noté fue la paletada española»
El artista vallecano lanza su segundo elepé, 'Los perros no entienden internet (...Y yo no entiendo de sentimientos)', y arranca su gira el 9 de enero
Depresión Sonora: descontento vallecano en el brilli-brilli de Coachella
La vida son cinco perros. Si uno llega a viejo y siempre ha convivido con ellos, ese es el cálculo aproximado. Me gusta medir así el tiempo y por eso veo interesante preguntarle a Marcos Crespo por dónde va él, ahora que ha lanzado ... un disco titulado 'Los perros no entienden internet (...Y yo no entiendo de sentimientos)', que presentará en directo con una gira que arranca el 9 de enero.
«Todavía voy por mi primer perro, hijo de una perra de mi tía. Tiene catorce años y llevo media vida con él», dice el músico madrileño sobre su compañero Lucas, un animal que tiene una presencia e importancia «difícil de explicar» en su vida al haber formado parte de su «normalidad» durante tanto tiempo, y que ya está tan mayor que no ha podido formar parte de la portada de un álbum cuyo nombre alude, más que a la incapacidad tecnológica de los perros, a la sabiduría que exige sentarse a mirar las nubes sin sentir el asalto de la ansiedad. Un título que no podría haber sido vislumbrado por alguien sin sentimientos, por mucho que eso sea lo que dice entre paréntesis.
De hecho es el fuerte de Marcos, un veinteañero que desde su habitación de Vallecas supo descodificar la angustia generacional para emocionar hasta el llanto a miles de oyentes confinados por la pandemia, y que cinco años después no ha perdido ese don a la vista de los comentarios que genera su nuevo material.
Carolina Durante y Alcalá Norte: manual de instrucciones para sobrevivir al 'hype'Nacho Serrano
ABC reúne a dos de los grupos de mayor éxito del circuito indie nacional
«Te escucho desde 2020, he madurado contigo, y este disco me ha despertado las ganas de cambiar, escribe un fan en internet. «No sé qué hacer con mi vida, lo único que me hace feliz es escuchar este disco», «otra razón para seguir vivo», dicen otros dos. Y uno que es como la guinda: «Mi madre murió el día que salió este disco, y sus canciones han sido como el abrazo que no le pude dar».
«Uf, el último es demoledor», confiesa Crespo. «¿Que cómo me tomo un halago así? Pues sin pensarlo mucho, porque si lo pienso en serio me abrumaría demasiado. Si le doy la importancia que tiene, creo que no podría dormir».
Se suele decir que a mayor sensibilidad, mayor sufrimiento. Y que cuanto más sufre un músico, mejor música le sale. Su primer disco transmitía mucho sufrimiento, y aunque en ese sentido este nuevo trabajo es menos «chungo», por así decirlo, es igualmente bueno o incluso mejor.
¿Menos chungo, en qué sentido?
Menos opresivo.
Vale, es que trata de eso. No es que sea menos chungo, yo creo que es más chungo aún, lo que pasa es que deja de ser tan opresivo, tan enclaustrado, y empieza a ser más emocional.
Como asumiendo lo que hay, más resiliente.
Sí, como que de repente empiezas a ser capaz de tratar con esas emociones que tenías bloqueadas. Y eso lo veo más chungo porque es más crudo.
Creo que uno de los aspectos que lo hace menos opresivo es que ahora modula más la voz, empieza a cantar, más que a recitar de forma monotonal.
Sí. También he aprendido a cantar algo más, que es importante (risas). Hay ciertas cosas que son más fáciles de expresar de esa manera. Que sea un disco más cantado da pie a generar esa sensación de ser menos opresivo. Surge de buscar otro tipo de momentos, de sensaciones e intenciones con la música.
Hay letras del disco que surgen de pasar tiempo en las redes sociales, estudiar los comportamientos de la gente en internet. Y en cuanto al oficio de músico, leí que una de las cosas que más le ha llamado la atención ha sido ver a tanto grupo nuevo obsesionado por las cifras, los «públicos objetivos», etc...
Debió ser algún tuit que puse cuando me calenté por algo. Sí, veo muchas bandas que están empezando que se centran más en las redes sociales que en hacer música. Si eres músico, lo importante tiene que ser la música. No se puede pretender que tu música funcione y explote para vivir de ella porque has grabado un Tiktok gracioso o porque eres un pesado en redes sociales. Lo bonito de todo esto, y la razón por la que se puede salir adelante siendo músico, son las canciones. Todos hemos visto a esos artistas que nada más empezar sacan un vídeo que se hace viral, y yo me doy cuenta de que la mayoría desaparecen rapidísimo. La gente que hace una carrera larga es porque tiene una propuesta artística interesante. Puedes tener un impacto viral, pero si no tienes buena música, si no nace de un sitio genuino, se te va a complicar todo. También puedes tener las dos cosas, buena música y tener redes con millones de seguidores, ser el puto amo. Existen muchos casos. Pero lo primero es lo primero.
«De mi colaboración con Bb Trickz ha salido algo muy naíf, muy ameno y muy tonto. Muy fresco, como para escuchárselo de fondo. A mí me hace mucha gracia»
Me ha recordado a esos años de la Movida en los que la gente montaba grupos sin saber tocar ningún instrumento, sólo por ser guay.
Es que siempre ha pasado. Siempre ha habido chavalitos con guitarrita que quieren follar, siempre ha habido gente que usa la música como un medio para otra cosa, y no como un fin en sí mismo.
He leído que en algún momento sintió que los números estaban condicionando su proceso creativo, y se dijo a sí mismo algo así como «quieto 'parao', por aquí no puedo ir».
Sí, porque de pronto te ves metido en una vorágine en la que todo el mundo no para de sacar música, ahora funciona esto, ahora lo otro, te comen la cabeza con tendencias... A mí nunca me han dicho lo que tengo que hacer, estoy muy contento en Sonido Muchacho. Pero sí, oyes cosas y a veces te cuestionas si te podría ir mejor por esto o por lo otro. Son momentos confusos en los que te desvías del camino, y justo antes de hacer este disco hubo ese momento de sentarme y decir, «mira, todo eso no importa nada», y decidí hacer un disco que me gustase a mí, y que me divirtiese hacerlo. Pero sí, eso te puede pasar, porque yo veo a grupos que se les ve que están intentando hacer una fórmula que no es suya, y que por tanto no es real. Pero el público no es tonto. Si te dedicas al mainstream puedes intentar jugar a otro juego, pero nosotros no.
¿Qué efectos tuvo actuar en Coachella? ¿Sintió que fue un punto de inflexión?
Sobre todo sentí la paletada española. A mí me va mejor en Latinoamérica y Estados Unidos, allí hago cosas más grandes que aquí. Que aquí me va bien, eh, pero en España al principio era como «uy, Depresión Sonora, vaya nombre, suena raro». Y cuando te llaman de un festival tan importante, o mejor dicho tan famoso como Coachella, de repente ya sale el titular: «De Vallecas a Coachella». Y es como, ¿ahora sí, no? Es como que hasta que no te llaman de otro lado, de un sitio importante como Estados Unidos, aquí la gente no pone el ojo.
En Estados Unidos tiene una bonita conexión lingüística con hijos y nietos de inmigrantes hispanohablantes, que casi ya no hablan castellano pero entienden sus letras y siguen su música con auténtico fervor.
Sï, porque muchos de ellos se sienten abandonados, perdidos. No son americanos, algunos llegaron recién nacidos y no tienen la nacionalidad, pero tampoco son mexicanos, porque México no los consideran mexicanos. Viven realidades complicadas. Y ahora más todavía. La última vez que estuve allí ya estaba el ICE dando por culo, y había gente que me decía por redes que le hubiese gustado ir a verme tocar, pero que no se quería arriesgar. Muy jodido. Los promotores también lo dicen, que se nota muchísimo que en los espectáculos de artistas españoles o latinoamericanos se ve menos gente.
Si en América sigue creciendo más que en España, ¿se plantearía irse a vivir allí?
No sé, a lo mejor una temporadilla. Pero a mí me gusta vivir aquí, me gusta estar cerca de mi familia, mis amigos, mis cosas, la gastronomía, el clima, mi contexto cultural. Está muy de moda irte de tu país, vivir muchas cosas, pero hay que valorar lo que tenemos. A veces la vida te expulsa, pero ahora está muy de moda lo de irse por ahí.
Llamó mucho la atención, como era de esperar, su EP colaborativo con Bb Trickz. ¿Se conocían?
No, pero ellos eran muy fans de mi movida, y me dijeron que querían hacer algo conmigo. Yo al principio fui muy escéptico, con todo. Pero en el fondo me hace gracia, siempre me ha hecho bastante gracia Bb Trickz. Fui sin saber qué iba a pasar, y cuando terminamos tuve la sensación de que había molado. De que había sido genuino porque les gustaba Depresión Sonora, lo entendían y querían hacer algo con ello. Salió un Depresión Sonora muy naíf, muy ameno y muy tonto. Muy fresco, como para escuchárselo de fondo. A mí me hace mucha gracia.
Teniendo ella tanto tirón por la imagen, me pareció muy rompedor sacar los videoclips con un fondo negro, sin más. Como diciendo, «si te gusta esto, que sea sólo por la música».
La idea fue mía. Es que la cosa fue muy natural. Al principio la ida era hacer un tema, pero como nos divertimos dijimos, «venga, vamos a por un EP». Pero a mí me apetecía que fuese una cosa como muy tonta, una cosa sin más, nos hemos juntado y ha salido esto, pum, sin más. Por eso la imagen en negro, también en la portada. Hay un tema del EP que dice «todo da igual», pues todo da igual. Qué más da, si la gente no va a entender por qué nos hemos juntado...
MÁS INFORMACIÓN
¿Qué le atrajo de Bb Trickz? Porque su flow es regulero por decirlo suavemente y está claro que su mayor talento es molar. Como Sid Vicious en los Sex Pistols, que no tenía ni idea de tocar, pero molaba.
Claro, es exactamente lo mismo. Igual que Sid Vicious provocaba, saliendo por ahí con una camiseta con una esvástica y haciendo que todo el mundo se le echara encima, pues esta chica lleva ese rollo punki-pijo absurdo con el dinero y demás para provocar. Y a mí me hace gracia.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete