David Afkham: «Son los grandes desafíos los que nos hacen crecer»

Afronta su última temporada al frente de la Orquesta y Coro Nacionales de España, de los que es su director artístico desde 2019

Davide Afkham, en el Auditorio Nacional
Davide Afkham, en el Auditorio Nacional
Julio Bravo

David Afkham (Friburgo, Alemania, 1983) se puso al frente de la Orquesta y Coro Nacionales de España hace casi tres lustros, en 2011. La conexión con los músicos fue casi inmediata; en 2015 asumió el cargo de director principal y cuatro años después fue ... nombrado director titular de la ONE y director artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). En septiembre de 2026 terminará su relación con la formación española -«es el momento», dice sereno, «aunque espero volver a dirigirla como invitado»-, y será sustituido por el estadounidense Kent Nagano. Ésta es, por tanto, su última temporada al frente de una formación que ha dejado atrás su pasada condición de polémica para convertirse en una orquesta respetada internacionalmente por su calidad.

