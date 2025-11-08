Suscríbete a
A la conquista de un sueño en el Carnegie Hall

ABC visita los ensayos de la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que debuta en la Gran Manzana junto a Renaud Capuçon y con el maestro Andrés Orozco-Estrada

Los hermanos Jussen: con el piano en las manos y el balón en los pies

Federike Herold, Issey Martínez, Valentin Chong y Adriana Julio
Federike Herold, Issey Martínez, Valentin Chong y Adriana Julio
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Tocar en el Carnegie Hall para cualquier músico es como para un deportista subir al podio olímpico. El prestigio de ese lugar representa la consagración definitiva para cualquier artista que pise su escenario, y se refleja perfectamente en una divertida anécdota popular: un turista pregunta ... a un neoyorquino: «¿Cómo se llega al Carnegie Hall?», y este le responde: «Practicando, practicando». Ha acogido a figuras históricas desde Tchaikovsky a Leonard Bernstein. Es un templo casi sagrado. Hay quienes lo consiguen, quienes lo sueñan y quienes tienen la oportunidad de pisarlo incluso antes de empezar su carrera profesional. Estos últimos son los alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Su orquesta despega hoy y cruza el charco para debutar en la Gran Manzana y conquistar con su música la ciudad. «Siempre hay un sentimiento increíble cuando vas a tocar en grandes escenarios. Tocas diferente, porque tienes la presión y la historia que hay detrás. Además, las personas que tocan allí siempre tienen altos estándares y gran calidad. Quieres rendir bien e interpretar algo realmente bueno», confiesa emocionado el joven chelista alemán Valentin Chong.

