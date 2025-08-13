Concursos de bandas amañados, hacer trampa para cumplir el sueño de tocar en un festival

No es ningún secreto que la vida de los grupos emergentes, es una vida muy perra. En su camino para salir a la superficie se pueden encontrar con managers mezquinos, discográficas que chantajean con contratos leoninos, promotores que valoran más su número de 'followers' ... que sus canciones, ticketeras que se quedan con su dinero… Y para colmo, cuando se presentan a un concurso de bandas para aspirar a tocar en un gran festival, pueden toparse con otra lacra que todos en el mundillo conocen, pero de la que nadie habla en los medios y que supone un daño terrible para la escena emergente: el amaño de estos certámenes.

Es lo que le ha pasado a Miss Marple, un grupo madrileño que este año se ha presentado al certamen de Granada Sound, cuyo premio es actuar en el festival que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el Cortijo del Conde. Tras registrar su solicitud empezaron a buscar apoyos en su red de contactos en Instagram para que les votaran sus amigos, cuando de pronto les llegó un mensaje de una agencia llamada Highmusic, que decía: «Si deseáis puedo ofreceros un servicio en el cual voten cientos o miles de personas a vuestro favor».

Las integrantes de Miss Marple se quedaron estupefactas, y rápidamente contestaron agradeciendo el ofrecimiento, pero señalando: «En este tipo de concursos la compra de votos está prohibida». La respuesta de Highmusic fue tan directa como vergonzante: «Nadie se iba a enterar de eso». Y a continuación la agencia insistió asegurando al grupo: «Si queréis ganar, puedo haceros un buen precio. Por 30 euros lo tenéis». Sin salir de su perplejidad, Miss Marple cortó la conversación espetándoles: «Nada, preferimos intentarlo de manera honesta, aun así gracias».

Una portavoz de la banda declara a ABC que «en el mundillo todos saben que estos concursos acaban ganándolos los artistas que mejor saben moverse en las redes sociales, porque casi todos se basan en la capacidad para movilizar seguidores para que te voten. Pero saber que hay alguien haciendo trampas, te quita la ilusión por completo. ¿Cuántos grupos pueden estar haciendo esto ahora mismo, mientras el resto se lo curra dejándose la piel? Dan ganas de mandarlo todo a la mierda», asegura esta componente, que tras la sorprendente revelación dejó de tomarse en serio el concurso. «Hemos dejado de intentarlo. Ya no estamos «espameando» a la gente para que nos apoye con su voto. Estábamos posicionados entre los veinte primeros y hemos bajado varios puestos, pero es que ya nos da igual».

Captura de pantalla con la propuesta para comprar votos para el concurso de bandas de Granada Sound

Alarmadas por lo ocurrido, Miss Marple escribieron a Granada Sound para alertarles del amaño. Y su respuesta fue tan breve como poco convincente: «Hola, ¡gracias por avisar! Tenemos un sistema que borra todos los votos comprados». ABC ha preguntado a Granada Sound cómo funciona exactamente ese sistema, pero no ha habido respuesta.

En cualquier caso, si esos sistemas de borrado de votos fraudulentos funcionan, Highmusic no estaría sólo intentando hacer amaños, sino que además estaría estafando a sus clientes, a quienes aseguran la victoria como se puede comprobar en el intercambio de mensajes con Miss Marple. Todo esto podría ser constitutivo de delito, tal como confirma el bufete legal especializado en música Sympathy for the Lawyer. Pero ante la petición de este periódico para dar explicaciones, Highmusic primero optó por la callada como respuesta, para después lanzar varios insultos a este periodista través de un «portavoz» anónimo.

En su perfil de Instagram, Highmusic asegura que su sede física está en el Paseo de la Castellana, 210 sin especificar en qué piso está su oficina (es un edificio de quince plantas). En internet sólo se puede encontrar información de otros negocios en esa dirección, que por otro lado, ni siquiera aparece en su página web, un portal de diseño extremadamente básico donde se presentan de esta forma: «Fusionamos la pasión por la música con la excelencia en el marketing digital».

Según dice el apartado que explica su funcionamiento, la agencia «impulsa tu alcance y te conecta con una audiencia masiva» gracias a sus campañas publicitarias. «Nuestros expertos evaluarán tu proyecto y lo presentará al público más adecuado para maximizar su retención final. Nuestros equipo de expertos en Google Ads y Spotify Ads hará que tus proyectos destaquen frente al resto». Todo aparentemente lícito, pero en las antípodas de lo que ofrecieron a Miss Marple.

ABC ha podido constatar que Highmusic ofrece estos servicios para ganar en otros concursos organizados por festivales españoles, vendiéndolo como algo de lo más normal. Así que se trata de un asunto grave y que además, evidencia algo muy triste para los músicos, pues esta es sólo una pata más de la realidad falseada que nos presenta la industria musical actual, un ecosistema en el que medra quien más trampas hace ya que en las plataformas de streaming también se pueden comprar reproducciones a través de agencias como esta, y en las redes sociales se puede hacer lo mismo para inflar el número de seguidores. Dos materias en las que Highmusic aseguran ser también punteros: en su cuenta de Instagram ofrecen paquetes de «tantos euros me pagas, tantas reproducciones te consigo en Spotify». Desde 5.000 escuchas por 40 euros, hasta 100.000 por 500 euros. Malos tiempos para la honestidad.

