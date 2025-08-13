Suscríbete a
Concursos de bandas amañados, hacer trampa para cumplir el sueño de tocar en un festival

Una agencia de marketing ofrece a los artistas emergentes un servicio de compra de votos para ganar en certámenes organizados por grandes festivales españoles

La entrada de acceso al festival Granada Sound
No es ningún secreto que la vida de los grupos emergentes, es una vida muy perra. En su camino para salir a la superficie se pueden encontrar con managers mezquinos, discográficas que chantajean con contratos leoninos, promotores que valoran más su número de 'followers' ... que sus canciones, ticketeras que se quedan con su dinero… Y para colmo, cuando se presentan a un concurso de bandas para aspirar a tocar en un gran festival, pueden toparse con otra lacra que todos en el mundillo conocen, pero de la que nadie habla en los medios y que supone un daño terrible para la escena emergente: el amaño de estos certámenes.

Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

