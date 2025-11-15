El compositor Georg Friedrich Haas testifica en la primera sesión de su residencia en el CNDM

La actual temporada de conciertos que organiza el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) incluye tres argumentos transversales. Bajo la etiqueta 'residentes', toman protagonismo Vespres d'Arnadí, grupo especializado en el repertorio histórico que dirige el clavecinista Dani Espasa; el pianista Pierre-Laurent ... Aimard, particularmente cercano al repertorio actual, y el compositor austriaco Georg Friedrich Haas, quien ha estado presente en Madrid con motivo de la interpretación de 'in vain', obra fetiche de su catálogo y referencia indiscutida en el vasto territorio de la música presente.

La interpretación de 'in vain' implica a la Joven Orquesta Nacional de España, que ha analizado y estudiado la obra junto al compositor y algunos componentes del Klangforum Wien, agrupación encargada de estrenarla hace cinco años, bajo la dirección de Sylvain Cambreling, a quien está dedicada. Al encuentro, celebrado el jueves 13, en el Castillo-Palacio de Magalia, siguió la interpretación madrileña del viernes, que se repite el domingo 16 en el Teatro López de Ayala dentro del Ciclo de Música Actual de Badajoz. Veinticuatro instrumentistas, entre ellos varios miembros del Klangforum Wien ocupando los primeros atriles, bajo la dirección de Jordi Francés, han dado sentido a una obra que, frente a la hiperinflación mercantilista de la música urbana, se reconoce en el valor de lo concreto y lo personal.

La música de Haas se mueve a lo largo de una delgada línea. De un lado está el efecto, la realidad sonora que dibuja un espacio de alto virtuosismo técnico e inevitablemente intelectual, en línea con otras iniciativas históricas como pudo ser el propósito de Machaut al abordar la estructuración racional del motete isorrítmico que tanta admiración congregó entre los iniciados del siglo XIV. A Haas se le reconoce en el ámbito de la música espectral que domina el universo de los armónicos y también del microtonalismo que, por decirlo de una manera gruesa, rellena las zonas de vacío entre las notas que definen la escala musical tradicional. En la presentación del concierto del viernes, Mario Muñoz Carrasco lo explicó remitiéndose a varias metáforas: es suficientemente ilustrativa la del caminar con seguridad por el paseo marítimo según establece la escala temperada y la sensación de fragilidad que produce penetrar en un mar sometido a la indeterminación de las olas.

Pero queda el otro lado de la línea, dominado por la fe, el convencimiento de que hay una realidad sonora con capacidad para intervenir al oyente, para interrogarle y para convencerle de que cabe una conciencia común. Pensando en las óperas de Haas y en la explícita exploración que en ellas se hace de cuestiones que el escrupuloso hombre contemporáneo procura eludir como el dolor, la sangre y la muerte, se ha hablado de un cierto 'voyeurismo estético', lo que, en un sentido positivo, alude a la sinceridad argumental en la que también se asienta 'in vain'. El propio Haas, en la misma presentación del concierto del viernes, recordó la razón de ser de la obra. Estos días se ha propagado en varios artículos, explicando la irritación personal ante los antecedentes nazis de su familia, las particularidades de su propia conducta sexual como respuesta casi inconsciente a una herencia corrupta y, lo más inmediato, el cambio político en Austria con la subida al poder en 1999 del populismo ultraderechista de Jörg Haider, lo que originó una situación que desgraciadamente sigue latente y mucho más generalizada.

'in vain' apunta a una resignación que está implícita en el título y en su propia grafía, en minúsculas, casi anunciando los puntos suspensivos que con frecuencia aparecen en el nombre de otras obras de Haas. El sentido deslizante y descendente que musicalmente proclama la obra, la consistencia coral de sus episodios, la apariencia de gran mural sonoro, los choques interválicos, lo explícito de sus silencios, el caminar agónico y burbujeante del proceso general y el protocolo interpretativo, ordenado a la manera de una gran liturgia, son hechos que materializan la idea. La versión escuchada el viernes aportó una configuración sonora definitivamente elocuente, estupendamente dirigida por el director Jordi Francés, cada día más inequívoco y a cada paso de su carrera más convincente. Tuvo mayor calidez que la grabación de Klangforum Wien con Cambreling, algo menos exacta en algunos ataques, obviamente por estar sometida al riesgo del directo y sin las posibilidades de edición que tiene cualquier disco.

Lo simbólico es, como puede adivinarse, parte esencial de 'in vain'. De ahí la ceremonia en la que se inscribe su interpretación, configurada en paralelo a una escaleta de iluminación que lleva desde el brillo que alumbra el escenario a dos periodos de estricta oscuridad donde los intérpretes tantean sus partes. Aunque tras lo visto en la sala de cámara del Auditorio Nacional quizá sea necesario hablar con mayor propiedad de penumbra debido a la claridad producida por las luces de emergencia permanentemente encendidas. Aun así, queda el efecto final de la ceremonia, la sensación de imposibilidad que traspasa la piel durante poco más de una hora, con independencia incluso del conocimiento que se tenga de las circunstancias que rodean la composición. Porque 'in vain' es música sólida, definitiva, que se ha hecho posible gracias al trabajo de intérpretes dispuestos a dignificarla en todos sus detalles. A partir de aquí, llegan otras líneas compositivas que también han interesado a Haas y de las que quedará rastro en varios conciertos de la temporada del CNDM: citas imprescindibles para la divulgación de un autor necesario.