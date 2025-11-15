Suscríbete a
El compositor Georg Friedrich Haas testifica en la primera sesión de su residencia en el CNDM

El compositor austriaco ha estado presente en Madrid con motivo de la interpretación de 'in vain', obra fetiche de su catálogo y referencia indiscutida en el vasto territorio de la música presente

Georg Friedrich Haas
Georg Friedrich Haas ABC

Alberto González Lapuente

CNDM. SERIES 20/21

Georg Friedrich Haas 'in vain'

  • Intérpretes Joven Orquesta Nacional de España, miembros del Klangforum Wien
  • Director Jordi Francés
  • Lugar Auditorio Nacional de Música, Madrid
  • Fecha 14-XI

La actual temporada de conciertos que organiza el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) incluye tres argumentos transversales. Bajo la etiqueta 'residentes', toman protagonismo Vespres d'Arnadí, grupo especializado en el repertorio histórico que dirige el clavecinista Dani Espasa; el pianista Pierre-Laurent ... Aimard, particularmente cercano al repertorio actual, y el compositor austriaco Georg Friedrich Haas, quien ha estado presente en Madrid con motivo de la interpretación de 'in vain', obra fetiche de su catálogo y referencia indiscutida en el vasto territorio de la música presente.

