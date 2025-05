Comienza la batalla de la reventa con la histórica gira de Bad Bunny: de 150 a 1.900 euros

La gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' de Bad Bunny ha batido récords en España, con más de 700.000 entradas vendidas para sus doce conciertos de Madrid y Barcelona. El cantante puertorriqueño regresará a España después de siete años sin tocar ... en el país, con diez fechas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026, y dos en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Barcelona, el 22 y el 23 de mayo. Nada menos que 100.000 entradas para el show de Barcelona y 600.000 para las ocho sesiones en el estadio del Atlético de Madrid.

El sistema de precios dinámicos de Ticketmaster, unido a la alta demanda, hizo que el coste de las entradas se disparara hasta los 500 euros, llegando a duplicar el precio original de salida. Esto enfureció a los compradores, que además tuvieron que lidiar con interminables colas virtuales ya desde la pre-venta, y después con el colapso del servidor portal de la ticketera, que no pudo soportar tantas conexiones simultáneas.

Manuel López, abogado experto en derecho de la música y coCEO del bufete Sympathy for the Lawyer, explica que el colapso de Ticketmaster se debió en buena parte a sus mecanismos para luchar contra la reventa. «El nivel de peticiones fue bestial, y teniendo en cuenta que este tipo de procesos incluye medidas para combatir los bots, es normal que se colgase la web. Lo cual debería llevarnos a una reflexión. La falta de medidas eficaces contra los portales de reventa obliga a combatirla de esta manera, con una serie de esfuerzos y de medidas muy complejas por parte de la empresa de ticketing, que al final acaba pagando la propia empresa por los costes y las dificultades que suponen, pero también los propios usuarios porque se frustran con las esperas interminables y las caídas de la web. La reventa sigue campando a sus anchas y desde el Gobierno y las asociaciones de consumidores no se ve ningún tipo de movimiento para afrontar esta lacra. Si existieran medidas eficaces para evitar el mercado de reventa, y las entradas no tuvieran salida, se desincentivaría este negocio ilegal. Si se combatieran con eficacia los portales no autorizados, las ticketeras oficiales no tendrían que utilizar los mecanismos anti-bots que ralentizan tanto el proceso de compra».

Los que lograron hacerse con una entrada ya pueden estar tranquilos hasta que el artista venga dentro de un año. Pero para los que no lo hicieron y han decidido seguir intentando hacerse con una en la reventa, lo peor empieza ahora. Los tickets están alcanzando precios desorbitados de hasta 2.000 euros y muchos estafadores están buscando aprovecharse de los fans que están deseando ver a su artista favorito en directo, y que tras no haber conseguido nada en la venta oficial rastrean con desesperación en busca de tickets, por muy caro que pueda salirles.

La devolución

Y es que la ola de reventa que se avecina puede tener efectos colaterales dramáticos. Para empezar, si la gira se cancela por algún motivo y se devuelve el dinero, los revendedores acabarán cobrando por partida doble ya que el reembolso será para ellos, y no para quienes les hayan recomprado la entrada a posteriori (a no ser que el revendedor sea tan honesto como para transferirle ese dinero). Además, quienes tuvieran que viajar a Madrid o Barcelona y tengan reservado alojamiento y billetes de tren o avión sin seguro de cancelación, perderán el dinero. Y si el tour no se cancela, con toda probabilidad habrá muchos fans que comprobarán con horror que sus entradas son falsas cuando intenten acceder a los estadios.

Precios de tres días Barcelona (22 de mayo de 2026) - Precio más bajo: 150 euros. - Precio más alto: 1.574 euros. - Precio medio: 272 euros. Madrid (30 de mayo de 2026) - Precio más bajo: 156 euros. - Precio más alto: 1.905 euros. - Precio medio: 490 euros. Madrid (31 de mayo de 2026) - Precio más bajo: 154 euros. - Precio más alto: 742 euros. - Precio medio: 232 euros.

A pesar de todo esto, y de que la reventa sin autorización del promotor es ilegal incluso entre particulares, seguirá habiendo miles y miles de personas buscando entrada desesperadamente. ¿Cuál sería la mejor forma de conseguirlo? Lo primero y más esencial es asegurarse de que el ticket no es fraudulento, cosa que sólo está garantizada al cien por cien en la plataforma de reventa Fan-to-Fan, que está integrada en Ticketmaster y cuenta con la autorización del promotor, y donde sólo está permitido un incremento máximo del 20 por ciento respecto al precio original.

Y es que tal como señala Manuel López, «una cosa es no poder asistir al concierto y revender tu entrada para recuperar el dinero, y otra muy distinta comprar entrada sin intención de acudir al espectáculo, sólo para revender con ánimo lucrativo». Esto último, según López, supone «una vulneración clarísima de los derechos de la empresa que organiza el espectáculo, del artista y de su management, al sacar un beneficio de la marca, del prestigio y del trabajo de los tres, y que es ilegítimo e impune a pesar de ser totalmente ilegal según la normativa europea».

«Ni profesionales ni brokers»

Asier Bengoa, CEO y fundador de la plataforma de reventa Rebel Tickets, argumenta que «la mayoría» de los revendedores «no son profesionales ni brokers», sino «personas que simplemente intentan recuperar lo invertido o ajustar lo que tienen a sus necesidades reales, sobre todo cuando aparecen nuevas fechas o tipos de entrada», y afirma que «el 90 por ciento del fraude en este mercado ocurre fuera de plataformas de reventa, en grupos de WhatsApp, foros o tratos entre particulares». Por otro lado, justifica sin ambages la especulación al esgrimir que «el sistema fan-to-fan de Ticketmaster no es atractivo para muchos vendedores, porque limita el precio máximo al 20 por ciento por encima del original».

Rebel Tickets, que permite incrementar el precio hasta un 50 por ciento, es una de las empresas que se autodefinen como «de reventa segura», porque según explica su web, trabaja «en colaboración con promotores, recintos y empresas de ticketing para evitar el fraude y garantizar que cada entrada revendida sea válida», y defiende que su negocio se fundamenta en «no colaborar con brokers, limitar precios de forma activa y coordinar las transferencias de forma segura».

Las entradas del concierto de Bad Bunny se han vendido desde los 83,30 euros hasta los 615,80 euros (en los paquetes VIPS), después de que la web colapsara por el exceso de tráfico en la preventa. La reventa disparará los precios, pero es importante tener en cuenta que «las entradas con precios demasiado altos o demasiado bajos suelen ser de timadores», alerta Bengoa. «Estos también insisten en que les compres rápido. Los estafadores se aprovechan de la urgencia y las ganas. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, por lo que es importante actuar con sentido común». Por eso, añade Bengoa, «es importante que aquellos fans que quieran comprar entradas a terceros lo hagan de forma segura para evitar estafas, acudiendo a una plataforma especializada que da mayor seguridad, y siempre evitando dar datos personales o hacer pagos por Bizum».

Canales

Asimismo, otros consejos que ofrecen desde Rebel son: no comprar en canales como Milanuncios o redes sociales, no aceptar fotos borrosas o parciales como prueba, verificar que haya protección de compra y garantías y elegir canales de reventa oficiales que trabajen con los promotores o el propio evento siempre que sea posible.

Rebel Tickets no trabaja con los promotores de la gira de Bad Bunny, pero «acoge las entradas de aquellos fans que tengan que venderlas por cualquier motivo, evitando a los bots y revendedores profesionales que buscan aprovecharse», asegura Bengoa. «Los que finalmente no puedan acudir al concierto o tengan alguna entrada extra, podrán vender de manera segura su ticket en la plataforma con el respaldo de Rebel, que asegura que sean entradas válidas, ofrece seguridad en el pago y limita el precio de venta para que no pueda duplicarse de su valor original. En conclusión, si esperas evitar ser engañado, lo mejor es acudir a una plataforma y hacer la compra con calma. Pidiendo pruebas y verificando la información para que no haya sustos ni disgustos cuando llegue la fecha del concierto».

Bengoa insiste en que «no hay que adelantar dinero a desconocidos, ni transferir entradas sin haber recibido el pago, ni comprarlas si no te la envían a través de un sistema oficial de transferencia», y ahondan su defensa de que Rebel Tickets es una plataforma «segura» porque «se bloquea a los revendedores recurrentes, se revisan manualmente los anuncios, eliminando aquellos con precios abusivos o sospechosos, y no nos limitamos a poner un algoritmo y desentendernos, sino que nuestro equipo valida, filtra y actúa para que la reventa no se convierta en un campo libre de especulación».

Otro portal de reventa, SeatPick, ha proporcionado los datos más recientes sobre precios de las entradas, revelando cuál es la fecha más barata para asistir, así como consejos de sus expertos sobre cómo aumentar tus posibilidades de conseguir entradas para la gira de Bad Bunny. Estas serían las opciones más baratas, siendo Barcelona actualmente la opción más económica, con precios desde 150 euros. Madrid es un poco más cara, con entradas que comienzan en 156 euros y llegan hasta los 1.905 euros.