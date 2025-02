De Coldplay a Harry Styles: los conciertos que moverán montañas y llenarán estadios en 2023

Si 2022 fue el año de la plena normalidad, el regreso eufórico de los festivales y cierto efecto tapón en las salas tras dos años de restricciones y aforos mutilados, 2023 promete emociones aún más fuertes y un generoso surtido de conciertos de formato ... colosal. En el menú, estrellas con capacidad de convocatoria sobrenatural como Coldplay y Bruce Springsteen; cabezas de cartel de la talla de Kendrick Lamar, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Rosalía y Harry Styles; y veteranos con tirón como Elton John, Rod Stewart, The Who y Roger Waters.

Una alineación deslumbrante para un año francamente excepcional: nunca antes, por ejemplo, se habían registrado tantas reservas ni fechas bloqueadas en la Anilla Olímpica de Barcelona, con 116 conciertos programados, un 60% más que en 2022, y récord de actuaciones previstas en el Estadio Olímpico. Justo ahí será donde plantarán bandera los británicos Coldplay en lo que, sin duda, será uno de los grandes acontecimientos musicales del año: cuatro noches casi seguidas (24, 25, 27 y 28 de mayo) para presentar su último trabajo, 'Music of The Spheres', ante un total de 200.000 personas.

Bruce Springsteen, durante su última actuación en Barcelona en 2016 INés baucells

Las entradas se esfumaron en una mañana, una gesta casi sin parangón para una banda que se anota de una tacada la mitad de los conciertos programados en el recinto de mayor capacidad de Montjuïc. Cuatro de ocho y explosión de pop colorista y épica al por mayor para coronar un curso en el que sólo Bruce Springsteen será capaz de seguir el ritmo que marcan los londinenses. El de Nueva Jersey, vestido de estreno gracias a las fogosas versiones soul de 'Only The Strong Survive', acampará durante dos noches (28 y 30 de abril) en el Estadio Olímpico de Barcelona para estrenar gira europea y echar un poco más de carbón en la caldera de la E Street Band. Será la primera actuación de Springsteen, de 73 años, desde 2016, por lo que mejor no perderlo de vista, no vaya a ser también la última.

Relevo en las alturas

A la eterna de pregunta de si existe o no relevo en el pop y el rock de estadios responden sin demasiados problemas el canadiense The Weeknd y el británico Harry Styles, protagonistas de dos de los dobletes del año. El primero, catapultado por el éxito de 'After Hours' y 'Dawn FM', pasará por el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y el Olímpico de Barcelona el 18 y 20 de julio, respectivamente; mientras que el ex One Direction, que el pasado verano ya abarrotó el Wizink Center, repetirá a lo grande en el Estadio Olímpico de Barcelona (12 de julio) y el nuevo espacio Mad Cool de Madrid (14 de julio).

Antes de todo eso, el curso de los grandes conciertos arrancará con el retorno de los estándares y las dulces serenatas de Michael Bublé (30 de enero, Wizink Center; 1 de febrero, Palau Sant Jordi); el chaparrón de trap y dancehall de la catalana Bad Gyal en su debut en las grandes ligas (11 de febrero, Palau Sant Jordi; 17 de febrero, Wizink Center); y el regreso de Robbie Williams, ex chico malo del pop, para celebrar el XXV aniversario de su carrera en solitario con dos conciertos en el Palau Sant Jordi el 24 y 25 de marzo.

El británico, que el pasado mes de septiembre ya lanzó un álbum antológico y conmemorativo, regresará a España en verano para actuar en Fuengirola (15 de julio) y encabezar la primera jornada del Mad Cool sólo un día después. Por el festival madrileño desfilarán también Lizzo, Red Hot Chili Peppers, Queens Of The Stone Age, Liam Gallagher y Angel Olsen, entre muchos otros, mientras que para ver a otra de la bandas más codiciadas de la temporada, los ingleses Arctic Monkeys, habrá que elegir entre el BBK Live de Bilbao (6, 7 y 8 de julio) o los dos conciertos que ofrecerán el 10 y 11 de julio en el Wizink Center de Madrid.

Rosalía será uno los reclamos del Primavera Sound Efe

2023 será también el año del estreno del Primavera Sound en Madrid (del 8 al 10 de junio) con un cartel prácticamente idéntico al que podrá verse en Barcelona una semana antes. Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur, Rosalía y Pet Shop Boys son algunos de los reclamos de una edición bicéfala y con puente aéreo.

Veteranos del rock duro

A la espera de que la caravana de Metallica llegue a la ciudad en 2024 y de que el Rock Fest de Santa Coloma muestre sus cartas, Madrid se queda con dos de las giras de alto voltaje del año: la despedida del legendario Ozzy Osbourne, señor de las tinieblas del rock duro y exvocero de Black Sabbath (10 de junio en el Wizink Center; completan cartel nada menos que Judas Priest); y el sonado mano a mano entre Def Leppard y Mötley Crüe titanes del hard rock ochentero que pasarán el 24 de junio por el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. Como no hay dos sin tres, en la capital desplegarán toda su artillería y su arsenal de explosiones, llamaradas y riffs tallados en granito los alemanes Rammstein. Única parada en España, el 23 de junio en el Civitas Metropolitano. Noche de San Juan y verbena a lo bestia.

Clásicos entre los clásicos, The Who se estrenarán en Barcelona (14 de julio, Palau Sant Jordi) más de ¡sesenta! años después de su fundación para firmar un repaso antológico a sus grandes éxitos acompañados por una orquesta y con Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, en el papel de Keith Moon. Otro británico ilustre, sir Rod Stewart, regresará a Madrid el 12 de junio como parte de una nueva gira que pasará también por Murcia (20 de julio), Marbella (21 de julio) y Chiclana de la Frontera (22 de julio). Una nueva oportunidad para escuchar 'Forever Young', 'Maggie May' o 'Da Ya Think I'm Sexy?' en directo.

Elton John, durante uno de los conciertos de su gira de despedida ABC

El cupo de leyendas inglesas no decae y se completa con dos giras de despedida de postín: el largo adiós de Elton John, quien lleva desde 2019, pandemia mediante, paseando una retirada que hará parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 22 y 23 de mayo; y la penúltima bala de Roger Waters, cofundador de Pink Floyd que se embarcará en 2023 en una 'Farewell Tour' que pasará por Barcelona (Palau Sant Jordi, 21 de marzo) y Madrid (Wizink Center, 23 y 24 de marzo).

La cosa podría acabar aquí y la cosecha de la temporada ya sería notable y satisfactoria, pero es que hay más. Ahí está, por ejemplo, el estreno del rapero argentino Duki con conciertos dobles en el Wizink (24 y 25 de febrero) y el Sant Jordi (3 y 4 de marzo); el pop para todos los públicos de Maroon 5 (15 de junio, Wizink; 16 de junio, Palau Sant Jordi); el retorno de Blink-182 diez años después de su disolución (3 de octubre, Wizink; 4 de octubre, Sant Jordi); la vida después de Eurovisión de los italianos Måneskin (11 de abril, Palau Sant Jordi); la gira de despedida de NOFX con un doblete en el Poble Espanyol (19 y 20 de mayo); el retorno de unos Iron Maiden que, no contentos con doblegar el Estadio Olímpico de Barcelona en 2022, vuelven a las andadas con tres nuevas fechas en Barcelona (18 de julio), Murcia (20 de julio) y Bilbao (22 de julio)...

Por si fuera poco, 2023 también supondrá el regreso a los escenarios de Joaquín Sabina con una extensa gira por Latinoamérica y España. Ah, y también tocan Shellac en el Primavera Sound, aunque después de quince años sin faltar a la cita, eso ya ni siquiera es noticia.