Chucho Valdés: «Pasé los últimos cuatro años de mi padre tocando con él en su casa por puro placer»

El pianista cubano de 84 años, hijo del gran Bebo Valdés, regresa a España para ofrecer dos conciertos en Madrid dentro del ciclo Villanos del Jazz

Herbie Hancock: «Con 85 años aún me quedan aventuras que correr, especialmente hacer música con la IA»

Chucho Valdés (detrás), junto a su padre, Bebo Valdés, en 2007
Chucho Valdés (detrás), junto a su padre, Bebo Valdés, en 2007
Israel Viana

Israel Viana

Madrid

Hace ya más de medio siglo que Chucho Valdés (Quivicán, Cuba, 1941) fue elegido uno de los cinco mejores pianistas de jazz del mundo. Los otros cuatro fueron nada menos que Bill Evans, Oscar Peterson, Herbie Hancock y Chick Corea. «Estaba aterrado», reconoce ahora, ... en la videollamada con ABC desde su casa en Coral Springs (Miami), con las vistas de su espléndido jardín al fondo. Sonríe cuando recuerda aquel reconocimiento que le llegó en 1970, tras su actuación en el Festival Jamboree de Varsovia. Fue invitado al evento, para su sorpresa, después de que alguien enviase una grabación suya a Los Ángeles sin que él se enterase y de que esta fuera evaluada por un jurado presidido por Duke Ellington.

