Cecilia Bartoli: «Lo que no cambia en la ópera es el deseo del público, que sigue buscando una emoción verdadera»

La mezzosoprano italiana vuelve a España para interpretar, junto a Les Musiciens du Prince-Monaco, la ópera 'Orfeo y Eurídice', de Gluck

Cecilia Bartoli «La música es un bálsamo para el alma»

Cecilia Bartoli, en la Ópera de Monte-Carlo
Cecilia Bartoli, en la Ópera de Monte-Carlo Fabrice Demessence
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

«Para un cantante, la inteligencia es mucho más importante que la voz. La voz no es más que un don divino». Lo decía hace más de treinta años Cecilia Bartoli (Roma, 1966), una de las estrellas de la lírica internacional de las últimas tres ... décadas. Ella fue bendecida con ese don divino que es la voz, y que le llevó a llamar la atención de directores como Riccardo Muti o Herbert von Karajan antes de cumplir los veinte años y a habitar el Olimpo canoro desde poco después. Y ha demostrado tener inteligencia para desarrollar una carrera tan medida como exitosa y desarrollada en los auditorios, los escenarios operísticos y los estudios de grabación. Estos días vuelve a España para interpretar 'Orfeo y Eurídice', de Gluck, en versión de concierto, junto a Les Musiciens du Prince-Monaco, bajo la dirección de Gianluca Capuano. El martes 25 estuvo en el Palau de la Música de Barcelona, el jueves 27 en el Auditorio Nacional de Madrid -dentro del ciclo Impacta-, y el sábado 29 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Antes de empezar la gira contestó a las preguntas de ABC.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

