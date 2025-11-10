Cartel Mad Cool 2026: artistas confirmados, fechas, precio de las entradas y cuándo salen los abonos a la venta

Tras mucha espera y mucha expectación, ya conocemos el cartel completo del Mad Cool 2026 en el que será su décimo aniversario. El prestigioso festival, uno de los mejores de España, ha anunciado este lunes 10 de noviembre todos los artistas que ... se pasarán el próximo julio por la capital española. La organización también ha comunicado la fecha en la que saldrán a la venta las codiciadas entradas.

El evento musical pretende ofrecer un «formato renovado, concebido para ofrecer mayor comodidad, espacios más amplios y un ambiente más relajado». Por ello, la dirección ha tomado la decisión de añadir un día más a este evento celebrado en Villaverde y llevar a cabo «ajustes de aforo».

Si en 2025 pasaron por Madrid grandes rostros como Gracie Abrams, Alanis Morisette, Benson Boone, Olivia Rodrigo, Muse o Thirty Seconds to Mars, este año el estilo cambiará radicalmente. El nuevo line-up contará con grandes cabezas de cartel como Foo Fighters, Nick Cave, Lorde, Kings of Leon, Pixies, Halsey, Twenty One Pilots o Florence + The Machine.

Como ya había sucedido en el pasado 2024, el festival volverá a durar 4 días, y no 3 como en su anterior edición. Según ha confirmado la organización, el Mad Cool 2026 se celebrará los días 8, 9, 10 y 11 de julio en Madrid. El Iberdrola Music, que se encuentra entre Villaverde y Getafe, volverá a acoger a los miles de asistentes que se pasarán por allí a disfrutar de los conciertos.

Cartel del Mad Cool 2026: artistas confirmados

Este lunes 10 de noviembre se ha anunciado la lista completa de artistas confirmados que conforman el cartel para el Mad Cool 2026. Al contrario que en años anteriores, la organización del festival, que cumple 10 años este 2026, ya ha dado a conocer a todos los músicos que formarán parte de esta nueva edición.

Entre los que más ilusión han ocasionado en los habituales seguidores del evento musical se encuentran algunos como Foo Fighters, Nick Cave, Lorde, Kings of Leon, Pixies, Halsey, Twenty One Pilots y Florence + The Machine.

Estos son los artistas confirmados para el miércoles 8 de julio en el Mad Cool 2026:

Miércoles 8 de julio Foo Fighters

Moby

The war on drugs

Wolf Alice

The Last Dinner Party

The Warning

Jehnny Beth

The war and treaty

Estos son los artistas confirmados para el jueves 9 de julio en el Mad Cool 2026:

Jueves 9 de julio Florence + The Machine

Jennie

Lorde

Teddy Swims

Zara Larsson

Renée Rapp

Charlie Puth

The Blaze (DJ set)

CMAT

Estos son los artistas confirmados para el viernes 10 de julio en el Mad Cool 2026:

Viernes 10 de julio Twenty One Pilots

Kings of Leon

Pixies

Halsey

A perfect circle

Interpol

Sigrid

Holly Humberstone

Midnight Generation

Estos son los artistas confirmados para el sábado 11 de julio en el Mad Cool 2026:

Sábado 11 de julio Nick Cave & The Bad Seeds

Pulp

The Black Crowes

David Byrne

Kasabian

Jalen Ngonda

The Vaccines

Matt Berninger

CELEBRATING 10 YEARS OF PURE COOLNESS 🤩@foofighters , @florencemachine , @twentyonepilots , @lorde , @nickcave , @jennierubyjane , PULP and many more will be at Mad Cool 2026 from July 8-11th 🎡 🌴

Do you want to come? pic.twitter.com/n7Bwg7w0Lj — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) November 10, 2025

Precio de las entradas del Mad Cool 2026

Lo que se ha dado a conocer también es el precio de las entradas de este nuevo Mad Cool 2026, que como en sus ediciones anteriores durará cuatro días (del 8 al 11 de julio) y traerá a Madrid a artistas de la talla de Foo Fighters, Pulp, Halsey o Twenty One Pilots, entre otros.

Como ha sucedido en los años anteriores, los socios del Mad Cool y los clientes del banco Santander tendrán acceso a una preventa con precios especiales. Esto es lo que cuestan las entradas para el festival que se celebra en julio del año que viene.

Precio de las entradas del Mad Cool 2026 Abono general con preventa (clientes del banco Santander): 225 euros + gastos de

Abono VIP con preventa (clientes del banco Santander): 380 euros + gastos

Entrada de día general con preventa (clientes del banco Santander): 85 euros + gastos de distribución.

Entrada de día VIP con preventa (clientes del banco Santander): 130 euros + gastos

Abono general - 240 euros + gastos

Abono VIP - 425 euros + gastos

Entrada de día general – 95 euros + gastos

Entrada de día VIP – 160 euros + gastos

Cuándo salen a la venta las entradas del Mad Cool 2026 y cómo conseguirlas

Como en años anteriores, el Mad Cool 2026 tendrá también preventa exclusiva a un precio especial para los clientes del Banco Santander España. Aquellos que deseen hacerse con estas entradas podrán hacerlo desde este lunes 17 de noviembre a las 12:00 horas hasta el 19 de noviembre a través de www.santandersmusic.com.

También podrán acceder a esta preventa todos los socios del Mad Cool. Estos abonos se podrán conseguir desde este lunes 17 de noviembre a las 12:00 horas hasta el 20 de noviembre a las 11.59 horas en www.madcooltickets.com.

1️⃣ Santander Music presale — starts 17 Nov

2️⃣ Mad Cool members presale — starts 17 Nov

3️⃣ General sale — starts 20 Nov#Madcool2026 — Mad Cool Festival (@madcoolfestival) November 10, 2025

Por último, la venta de abonos y entradas para el público general estará disponible a partir del día 20 de noviembre a las 12:00 horas en la página web del festival Mad Cool. El precio de salida de los abonos será 240 euros (más gastos de distribución), mientras que el VIP se podrá adquirir desde 425 euros (más gastos).