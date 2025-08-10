El cantaor Gregorio Moya arrasa en el Festival del Cante de Las Minas al ganar cuatro premios

El cantaor manchego Gregorio Moya, de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), de 40 años, consiguió no solo la 'Lámpara Minera' del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, el máximo galardón dotado con 15.000 euros, que le entregó el alcalde de la ciudad minera, Joaquín Zapata, sino que arrasó con tres premios más: el primer premio de mineras, dotado con 6.000 euros, así como el del Grupo A, dotado con 3.000 euros, por su cante por malagueñas; el premio por cartageneras, dotado con 3.000 euros, y el del Grupo C, por su cante por marianas, dotado con 2.000 euros, por su gran actuación, en la que le acompañó magníficamente el guitarrista Paco Cortés. Moya logró convencer al jurado y consiguió aplausos unánimes del público.

En las primeras líneas de 'El Quijote', se dice eso de «de cuyo nombre no quiero acordarme». Y Gregorio Moya no se quería acordar de la Cueva de Medrano de Argamasilla. Seguro que Moya no olvidará tampoco esta edición del Cante de las Minas ni esa hermosa rosa del pintor realista Antonio López que ilustra el cartel.

Moya, ya ganador, salió al escenario para volver a cantar la minera, no sin mostrar sus agradecimientos: «Al Festival y a todos los aficionados que han venido hasta aquí. Esto es un sueño para cualquier aficionado como yo. Quiero dar las gracias a todos los compañeros; todos son grandísimos cantaores y cantaoras, cada uno en su género. Quiero dedicar el premio a toda mi gente, a mi mujer, a mi familia. Quiero defender el premio allí donde vaya y estar a la altura».

En la categoría de baile, el primer premio, el 'Desplante', fue para la bailaora jerezana Salomé Ramírez Almagro por su taranto y soleá, dotado con 6.000 euros, siendo la primera vez que el 'Desplante' va para Jerez. El segundo premio de baile fue para el gaditano José María Viñas, con 2.000 euros.

El 'Bordón Minero', máximo galardón de guitarra, quedó desierto en esta edición. El único finalista en esta categoría fue el barcelonés Toni Abellán Sánchez, que se llevó el segundo premio, dotado con 2.000 euros.

Sobrino de Tomatito

El primer premio al instrumentista flamenco, dotado con el trofeo 'Filón' y 6.000 euros, fue para el joven José Carlos Esteban-Hanza Fernández, de Almería. Este pianista de 20 años es sobrino del guitarrista Tomatito y estuvo acompañado por gran parte de su familia: Cristóbal Santiago y Antonio Torres 'Pescaíto' al cante, y Moisés Santiago a la percusión. El segundo premio, dotado con 2.000 euros, fue para la flauta de la extremeña Ostalinda Suárez.

Los premios para el resto de finalistas en la categoría de cante fueron para José Plantón Heredia, 'José del Calli', de Córdoba, por su cante de murciana, y Francisco Heredia, de Jaén, que consiguió el premio de tarantas. Todos los premios están dotados con 3.000 euros.

Guitarra para Samuel de Encarni

El Premio Especial del Jurado, dotado con 1.000 euros, al mejor artista de acompañamiento, fue para el guitarrista Paco Cortés, acompañante de Gregorio Moya. Asimismo, el nuevo premio de guitarra 'Mariano Conde', dotado con una guitarra flamenca de esta prestigiosa marca de luthieres, fue para el joven Samuel del Río Carmona, 'Samuel de Encarni', de Cádiz.

Desde la madrugada del viernes, en la que se colocó el anuncio en la puerta principal de la Catedral del Cante y se conocieron los tres finalistas que disputarían la 'Lámpara Minera' en la gran noche del sábado, ya se preveía una final emocionante, muy reñida, quizá una de las más competitivas de los últimos años.

Los tres cantaores ya se conocían mucho entre sí de otros concursos. Con tres estilos diferentes, la clave iba a estar no solamente en la forma de la interpretación de los dos cantes mineros, sino también de los otros. La tensión y el suspense se mantuvieron hasta los últimos momentos, en los que la excelente presentadora Ruth García Belmonte leyó las cartulinas con los nombres de los premiados.

El jurado estuvo compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero, el instrumentista Juan Parrilla, la periodista Kyoko Shikaze, el productor y guitarrista José Manuel Gamboa y el flamencólogo Paco Paredes.

