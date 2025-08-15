Suscríbete a
ABC Cultural

La canción del verano ni se crea ni se destruye, aparece

Creadores de hits estivales y expertos de la industria analizan la evolución de este fenómeno

En 2025 no ha habido ningún éxito incontestable, un síntoma del cambio de enfoque de los artistas más populares

La canción del verano

Karol G, reina del último verano
Karol G, reina del último verano De San Bernardo
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ocurre todos los años, nunca falla. Por estas fechas, brotan los reportajes sobre la canción del verano intentando dilucidar cuál es la ganadora de la temporada. Error de base: una canción del verano no se busca. Arrasa con todo, es incontestable, sólo puede haber una. ... No cuatro, cinco o seis como se ha llegado a decir este 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app