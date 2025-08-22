Brent Hinds, fundador de Mastodon, muere en accidente de moto

El cofundador de la banda de metal estadounidense Mastodon, Brent Hinds, ha muerto en un accidente de moto a los 51 años en Atlanta. Su fallecimiento ha sido confirmado por un informe médico forense en el condado de Fulton, Georgia, el jueves (21 de agosto), después de que la policía comunicara que un hombre que viajaba en una Harley Davidson murió en un choque con una SUV BMW.

Según el informe policial, Hinds conducía una Harley-Davidson en dirección oeste cuando una camioneta al hacer un giro a la izquierda, no cedió el paso y chocaron. El guitarrista fue encontrado inconsciente y declarado fallecido en el lugar por el examinador médico del condado de Fulton.

Nacido como William Brent Hinds en 1974 en Helena, Alabama, Hinds se mudó a Atlanta a fines de la década de 1990. Se convirtió en un guitarrista muy reconocido en la escena musical de la ciudad, y en 2000 fundó Mastodon junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor.

Mastodon tuvo tres álbumes que llegaron al Top 10 de la lista Billboard 200 y dos que encabezaron la lista de Álbumes de Rock: «Emperor of Sand» en 2017 y «Once More 'round the Sun» en 2014. El tercer álbum de estudio de la banda, «Blood Mountain» de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200. Obtuvieron seis nominaciones al Grammy, ganando uno en 2017 a mejor interpretación de metal por «Sultan's Curse» del álbum «Emperor of Sand».

La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, «The Hunter», entre los mejores del año, diciendo que la banda había «simplificado su thrash fundido en un golpe tenso que no retrocede ni un ápice en su complejidad natural de rareza innata». Hinds tenía previsto realizar una gira por Europa a finales de este año con Fiend Without a Face, su proyecto paralelo durante sus años con Mastodon.

Sus ex compañeros de grupo han expresado su profundo dolor mediante un comunicado en redes sociales: «Estamos en un estado de tristeza y dolor inconmensurables… anoche Brent Hinds falleció como resultado de un trágico accidente. Estamos destrozados, conmocionados y aún intentando procesar la pérdida de esa fuerza creativa con la que compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado el corazón de tantos. Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los fans de Brent. En este momento, pedimos que se respete la privacidad de todos durante este difícil momento. QEPD Brent».

El guitarrista se había separado del grupo a principios de este año. Si bien la banda escribió en redes sociales en marzo que su salida fue una decisión mutua y le desearon «éxito y felicidad en sus futuros proyectos», Hinds afirmó haber sido expulsado del grupo y llamó a sus antiguos compañeros «personas horribles, las peores que he conocido».

También se metió con ellos a nivel musical: «Mi guitarra suena muy bien, pero Troy [Sanders, bajo y voz] y Prawn [el batería y vocalista Brann Dailor] suenan absolutamente horrible. Están siempre fuera de tono. Es vergonzoso, y me echaron de la banda por avergonzarles por ser quien soy. ¿Pero qué pasa con lo que ellos son? Son dos personas que no pueden cantar juntas ni en directo ni en ningún otro lugar del mundo. Todo lo que intentan cantar en el estudio está manipulado por autotune porque son incapaces de cantar en tono».

Tras su salida de Mastodon, Hinds después ha seguido activo en la escena musical de Atlanta, tocando en proyectos como Fiend Without a Face, West End Motel y Dirty B & the Boys.

Tras conocerse su muerte, el sello discográfico Relapse Records, que ha publicado todos los álbumes de Mastodon, ha publicado este comunicado: «Nos duele el corazón por la noticia del trágico fallecimiento de Brent Hinds. Es un eufemismo decir que Mastodon cambió para siempre la historia de Relapse para mejor. Los discos que Mastodon lanzó con Relapse son clásicos de todos los tiempos en cualquier género, y no sonarían como suenan sin Brent. Su personalidad desbordante solo fue eclipsada por su maestría musical. Nuestro cariño va para los amigos y familiares de Brent, el resto de Mastodon y todos los que tuvieron la suerte de que la música que Brent trajo al mundo les cambiara la vida».

Shirley Manson de Garbage le ha dedicado a Hinds su última publicación de Instagram: «Estoy completamente devastada al enterarme de tu muerte. Te quiero. El mundo es mucho menos alocado, libre y hermoso sin ti. Descansa en paz, hermano. ¿Me guardas un sitio en la barra?».