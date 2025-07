Bilbao BBK Live 2025 conquista gracias al hechizo de Pulp y la magia de Michael Kiwanuka

El bochorno bilbaíno en su primera jornada no aplacó las ganas de festival de un público que subió en masa este jueves 10 de julio a Kobetamendi, un recinto ideal en un monte. El día anterior, el BOE señaló como acontecimiento de «excepcional interés publico» ... el Bilbao BBK Live, un festival bien rodeado de marcas y sponsors que capitalizan y desentonan (como en todos los macrofestivales) un festival, cuya idea central es buscar un público transversal, desde los veinte hasta más allá de los cuarenta. Y lo hace con la mirada puesta en las últimas tendencias, como el dúo argentino Ca7triel y Paco Amoroso, la electrónica de los ingleses Bicep del prestigioso sello Ninja Tune, o sonidos clásicos como el del cantante inglés de ascendencia ugandesa Michael Kiwanuka, un estandarte del nuevo soul o la única actuación en nuestro país de Pulp, mítica banda inglesa de britpop. Por la parte nacional mención especial para Maria Arnal, Judeline y Cala Vento.

En los macrofestivales prima congregar a más y más gente, con el acento puesto en la sensación de experiencia y de encuentro, más que de dar el lugar que precisa la música en directo. El Bilbao BBK Live consigue encontrar el equilibrio intergeneracional y elaborar con finura su programación musical incluyendo esa fórmula de exclusividad de bandas, que este año recayó en Pulp.

La primera jornada de la décimonovena edición del Bilbao BBK Live, uno de los grandes festivales nacionales, cautivó a la audiencia gracias a un equilibrio ideal de géneros, públicos y propuestas seductoras. Japanese Breakfast acompañaban con cadencia la puesta de sol, a base de un indie pop con una mirada en la nueva ola de los 80.

La catalana Maria Arnal, ya en solitario desde 2023, ofrecía una apuesta muy folk, centrada en las raíces, en el poder vocal y en las coreografías en un espectáculo que quizás es más idóneo para teatros y recintos cerrados con solera.

El primer gran plato fuerte de la jornada fue el inglés Michael Kiwanuka, que posee una voz única dentro de la rica escena de nuevo soul británico. Es sin duda un artista con estrella. Venía con una big band que sonó brillante a pesar de no sonar perfectos. Presentó las canciones de su magnífico último álbum 'Small Changes' (2024), más íntimo y tranquilo que sus tres anteriores discos. Su soul confesional, crea un sentimiento de hermandad, evoca el poder del amor como elemento transformador y genera una sensación gratificante. Música con alma que conquista.

Acto después venía el gran concierto del día, y quizás el que será el gran concierto de esta edición, con el logrado regreso discografico de Pulp con 'More' (2025), veinticuatro años después de 'We Love Life' (2001). En 'More' la banda liderada por Jarvis Cocker demuestra la magia, la calidad y la vigencia de su sonido. Arrancaron con 'Spike Island', primer single redondo y arrebatador de este nuevo álbum. Jarvis Cocker se lució desde el primer momento explotando su magia escénica, su manera bailar y sus posturas seductoras. Posee un magnetismo único como frontman. Mención especial para sus visuales que a base de sombras, figuras y diseños que encajan con su sonido. Los de Sheffield gustan de este último disco, del que tocaron cinco canciones, incluyendo la vibrante y tirando a disco 'Got to Have Love'. La misma importancia que le dieron a su obra maestra 'Different Class' (1995). Memorable es el pulso que ofrecen en la hipnótica 'This Is Hardcore'. O en auténticos himnos como 'Babies' o 'Do you remember the first time'. Radiante sonó 'Disco 2000'. La banda suena compacta, impecable. Cerró su espectacular concierto la fabulosa 'Common People'.

El siguiente plato fuerte fue el dúo argentino Ca7triel y Paco Amoroso. Llevan un espectáculo rodado y redondo con una súper banda, ya di buena cuenta en mi crónica de su concierto madrileño, que ha crecido desde su exitoso Tiny Desk en la emisora estadounidense NPR. Fue corroborar lo que ya precisé entonces.

Una sorpresa interesante dentro de la electrónica global, fusionando sonoridades, fue Kaytranada. Y un gusto fue volver a escuchar una notable sesión del dj barcelonés Ángel Molina, un portento del techno, que siempre infunde ritmo, atmósferas y gancho a la electrónica más contundente.

Lo de Bicep, con su último proyecto 'Chroma' (2025), ya fue otra constatación de que la electrónica instrumental posee una alquimia y una capacidad sorprendente para innovar y crear texturas, generando paisajes alucinantes y melodías envolventes.

Un acierto que programasen de madrugada algo de rock de la mano del dúo gerundés Cala Vento, que cuentan con un directo apabullante. Son ya unos clásicos en su décimo aniversario como banda. Y así lo demostraron repasando sus himnos.

Una sesión imponente de zapatilla y acción de Tiga, un b2b con Cora Novoa, cerraba en el escenario Basoa una primera jornada con un balance muy notable. La música continúa en el Bilbao BBK Live este viernes y este sábado. Pero sin duda esta jornada del jueves puede inscribirse como memorable.