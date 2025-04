Bad Gyal es la joya del In-Edit de Blur, Liberato y el metal satánico 'made in' Barcelona

¿Qué hacer después de abrir la edición de 2023 con la ambición desmedida y las inseguridades XXL de C. Tangana? ¿Cómo superar el minucioso y a ratos obsceno retrato de la aparatosa gira de presentación de 'El madrileño'? La respuesta, en este caso, parece fácil: basta con redoblar la apuesta por las músicas urbanas y el brilli-brilli con denominación de origen y encomendarse a Bad Gyal para garantizarse una inauguración de altura.

Es así como, un año después de 'Esta ambición desmedida', llega 'La Joia', película de David Camarero que narra la transformación de Alba Farelo en icono global y cinta que abrirá el próximo 23 de octubre la 22ª edición del festival de documentales musicales In-Edit. «La cámara sigue de Barcelona a Miami, vía Santo Domingo, Las Vegas, Milán y París los pasos de la cantante de Vilassar de Mar en su camino a la conquista del mainstream y su lucha por mantener el rumbo en una industria cada vez más compleja», leemos. La propia artista estará presente en una sesión inaugural que llega un día antes del desembarco del filme en salas de cine. Más tarde se podrá ver también en Amazon Prime.

Al estreno mundial de 'La Joia', crónica de un éxito quizá no anunciado pero desde luego incontestable, se suman otros reclamos de peso como una sesión especial con Estopa, que presentarán el documental sobre su concierto del pasado mes de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona; un retrato del enigmático y enmascarado cantante napolitano Liberato; y cintas dedicadas a June Carter, Ani DiFranco, Mogwai y Pavement.

Los nombres, ya saben, suelen ser lo de menos en este inventario de carreras estelares, trompazos memorables y simples mortales tratados como semidioses, por lo que en el cartel recién presentado los ojos (y oídos) se van rápidamente a 'Dory Previn: On My Way To Where', mano a mano de la letris y cantautora con sus demonios y retrato alternativo del Laurel Canyon de los setenta; y a los collages caseros de The Mars Volta en 'Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird'. También a ese viaje alrededor de Genesis P-Orridge que propone 'S/He Is Still Her/e - The Official Genesis P-Orridge Documentary'; y a la alucinante historia del black metal barcelonés de 'Blackcelona'.

Son apenas unos pocos ejemplos de un festival que vuelve a hurgar en la herida de Brian Jones, renueva su galería de clásicos con películas sobre los Black Keys, The Fuzztones, Devo y Steppenwolf; y alterna miradas de autor a creadores de culto como Robert Wyatt con incursiones en la historia del jazz de la mano de Ornette Coleman y Erroll Garner.

Blur por partida doble

Está por ver si la gira de reunión de Oasis acaba en documental o en docudrama, pero los fans del britpop en particular y los nostálgicos de los noventa en general están de enhorabuena, ya que en el In-Edit tendrá doble ración de Blur: el documental 'To The End', película que inmortaliza el reencuentro de la banda para grabar 'The Ballad of Darren', su primer disco en ocho años; y la película de sus conciertos en Wembley en julio de 2023.

En el extremo opuesto y siempre a una distancia prudencial de la morriña pop, el músico y productor Brian Eno protagoniza 'Eno', documental generativo que su director, Gary Hustwit, remezclará por primera vez en directo sobre el escenario utilizando inteligencia artificial.

Supersubmarina, Los Negativos, Lagartija Nick, Marisol, Die Antwoord, Coil o Simple Minds completan el listado de protagonistas de un festival que, siempre en busca del plano largo y las historias con sustancia, reivindica a Anita Pallenberg como mucho más que musa de los Rolling Stones; bucea en las canciones de la resistencia antifranquista; y le hace un traje a medida a Waldo de los Ríos, rey Midas de la canción ligera.

Ah, y por aquello de cerrar el círculo, C. Tangana se pone al otro lado de la cámara y presenta su primera película como director, dedicada al guitarrista flamenco Yerai Cortés. Todo esto y mucho más entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre en los cines Mooby Aribau de Barcelona.

