Antonio Orozco: «Cuando uno engorda es porque está mal, a nadie le gusta ir por la vida con 30 kilos de más»

Hay quien piensa que cuando se tarda mucho en terminar algo es que uno se está enredando más de la cuenta. Pero Antonio Orozco está absolutamente convencido de que con 'El tiempo no es oro' ha hecho el mejor disco de su vida precisamente por eso, porque nunca le había echado tanto tiempo a crear. Gratificante recompensa para el esfuerzo casi sobrehumano que ha requerido un proceso de composición y grabación que ha quedado reflejado en un documental titulado 'El Método Orozco' (disponible en Prime Video), donde nos muestra las alegrías y miserias de un escritor de canciones en proceso de reconstrucción.

-¿Hacer el mejor disco de su vida no da miedo a dejar el listón demasiado alto para el siguiente?

-Lo que pasa es que he descubierto que para que algo sea mejor, sólo hay que dedicarle más tiempo. Así que si a este le he echado un año, al siguiente le echaré dos.

-Eso enlaza con el título. ¿Es un error comparar el tiempo con cualquier cosa material, por valiosa que sea?

-Ya le gustaría al oro ser tiempo. Esto seguro de que si el oro pudiese elegir qué ser en la vida, elegiría eso, porque se haría aún más valioso de lo que es. De eso habla el disco, del deseo de vivir tantas cosas que me he tenido que perder por mi trabajo. De hecho, nunca había estado tanto tiempo apartado de mi mundo para hacer un disco. El tiempo es tan caro, que he tenido que quitárselo a mi familia para componer el álbum más importante de mi vida.

Noticia Relacionada Antonio Orozco se abre en canal sobre el momento en el que tocó fondo: «Llegué a pesar 127 kilos» María Robert El artista presentó su nuevo trabajo, 'El tiempo no es oro', habló de su documental de Prime Video y cantó junto a Dani Martín durante su regreso al programa de Antena 3

-Todo esto queda reflejado en el documental, que arranca muy dramático contando las crisis de ansiedad que le generaron las giras. ¿No hay que replantearse cómo hacerlas con más sentido común?

-Eso ya está planteado, por eso en esta gira voy a dar veinticinco conciertos en lugar de noventa. He aprendido que lo primero es lo primero, porque si no esto acaba conmigo. Lo que pasa es que para llegar a este momento en el que puedo hacerlo, hay que trabajar muchísimo durante años, haciendo giras muy largas. Lo malo es que por el camino, morimos la mayoría…

-Es llamativa la cantidad de artistas españoles que está hablando de este tema tanto en sus discos como en sus documentales.

-Es que esto nos pasa a todos, a no ser que metas un pelotazo gigantesco, o que seas un artista como Rosalía, que gestiona el tiempo de una forma admirable. Cuando estás demasiado tiempo de gira, menos vives. Y cuando menos vives, menos cosas tienes que contar. Y cuando tienes menos cosas que contar, ¿de qué vas a hablar en tus canciones? ¿De tus mierdas? No… Los artistas vivimos en un sistema establecido donde lo que hay es lo que hay. Pero, por otro lado, si ha coincidido en el tiempo que tantos músicos estamos hablando de esto, por algo será.

-La presión de saber que hay tanta gente esperando leer sus próximas letras, también queda muy bien reflejada en el documental.

-El primero que se impone esa presión soy yo. Por el aprendizaje de tantos años de experiencia, sé lo que le gusta a la gente. Hay artistas que dicen que hacen canciones para que les gusten a ellos, pero eso es totalmente falso. Porque si fuese así, ¿entonces para qué las publicas? Yo hago canciones para que les gusten a la gente, desde que empecé hasta ahora. El primer filtro lo pongo yo, pero a partir de ahí…

-En el documental es muy interesante la escena en la que les pone los primeros temas del disco a los jefazos de su discográfica. ¿Y si no les hubiera gustado?

-Con la edad uno gana en humildad, y aprende a entender que uno no lo puede saber todo y que hay que escuchar a la gente que sabe. Cuando uno se prepara para un combate y tiene que bajar de peso, sólo sabe que ha llegado ese peso cuando se pesa. Cuando escribes canciones estás en los mundos de Yupi y te crees el amo, pero no lo eres. Y al compartir opiniones con gente que sabe más que tú, hay que dejarse llevar, dejarse aconsejar. Cuando mi psicólogo supo que íbamos a grabar ese momento me preguntó para qué me metía más presión, decía que si no les gustaba el disco iba a ser un momento difícil. Pero si no les hubiera gustado, lo hubiera contado igual en el documental, porque la vida es así. Al final, ha quedado una historia bonita de contar, porque cuenta la historia de un tío que viene de la mismísima mierda y poco a poco se va recomponiendo.

-Hablando de adelgazar, su trabajo de gimnasio y alimentación para perder peso también es un elemento clave del documental.

-Adelgazar es la consecuencia de muchas cosas. No creo que haya nadie en el mundo al que le guste ir con treinta kilos de más por la vida. Llego ahí por muchos motivos.

-¿Cuando uno engorda es porque está mal?

-Pues claro. Comer de forma impulsiva tiene que ver con un desasosiego emocional, eso es así. Uno no duerme, no para de viajar, todo el día en el avión, cambios de hora, 'jet lag', cien conciertos al año... Al final bebes, comes mal, y todo eso se convierte en un pozo sin fondo hasta que un día te levantas, vas al armario y no hay ninguna prenda de ropa que te valga. Y dices: ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que llevas siete años de conciertos, de giras, y no te has enterado de nada. Has vivido con una intensidad que flipas y lo que no has hecho es cuidarte.