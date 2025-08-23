Suscríbete a
Alba S. Torremocha: «En Europa todavía se tiene un concepto de la música clásica contemporánea muy cerebral»

La joven compositora salmantina, que reside en Estados Unidos desde hace una década, es la autora de la banda sonora de la película 'Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata'

Alba Torremocha, en la Gran Vía madrileña
Alba Torremocha, en la Gran Vía madrileña Belén Díaz
Madrid

Alba S. Torremocha, salmantina, 32 años, es desde hace un tiempo un componente más de esa selecta diáspora de músicos españoles que desarrollan su trabajo en la industria cinematográfica de Estados Unidos. Reside en aquel país desde hace doce años, pero ha encontrado la ... oportunidad de volver a España por el estreno de la película 'Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata', dirigida por Miguel Ángel Lamata, y cuya banda sonora lleva la firma de la compositora y directora de orquesta. El mes que viene, la Orquesta de Euskadi interpretará extractos de su composición dentro del Festival de Cine de San Sebastián.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

