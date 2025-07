Aisha Ruah, la rapera católica, triunfa en los Grammy del Vaticano

El auditórium de Via della Conciliazione, la gran avenida que une el río Tiber y la basílica de San Pedro, se enfundó sus mejores galas para premiar a las voces más destacadas de la música católica. Para la primera edición de los Catholic Music Awards ... se recibieron 1.500 candidaturas y menos de cien pasaron a la fase final en la que entraron doce españoles. Un jurado de 68 profesionales decidió quiénes recibirían el galardón.

Durante la gala de más de tres horas se entregaron premios de 19 categorías, entre ellas las previsibles como Mejor álbum, Mejor intérprete femenina, Mejor cantante nuevo o Mejor vídeo musical, y otras que no veríamos en otros festivales, como Mejor Coro parroquial, Mejor canción de alabanza y Mejor canto de catequesis.

La española Aisha Ruah se puso al público en el bolsillo con la poderosa interpretación del rap 'Sal de ti', que le valió el premio a la Mejor canción urbana. «¿Estamos preparados para escuchar un rap?», preguntó la presentadora, que parecía sorprendida por lo que estaba a punto de venir. «También se puede cantar a Dios con un rap, se trata de dirigirse a Él», añadió inmediatamente para esconder su sorpresa. Minutos más tarde, el auditorio se había emocionado tanto por la actuación de la española, que la presentadora de la gala subrayó: «Es un género diferente al que suele usarse, y demuestra que con pasión y amor se logra todo». Estaba claro que Aisha se merecía la estatuilla a la Mejor canción urbana.

«La música es la respuesta al que nos amó primero. Nuestro grito al mundo es que el Amor ha vencido», escribió la cantante en redes sociales después de recoger el premio. Allí agradeció a los organizadores «que hayan creído en el poder de la bomba de construcción masiva, música y fe».

El premio al Mejor vídeo musical se lo llevó minutos más tarde otra española, Renata, nombre artístico de Miriam Fernández, por su canción 'Fantasma'. La artista prefiere que se hable más de su música que de su historia de superación. «Este premio resume muy bien mi propuesta musical y además es una representación de España de la cual me siento muy orgullosa», escribe en redes sociales. «Gracias a Dios por la gente tan estupenda que he conocido, a la Fundación Nemesio Diez por hacer posible el proyecto con su gran aportación económica, a todo el equipo entero de Renata, sin el cual esto no habría sido posible, y a mi marido, por estar siempre al pie del cañón», añade.

El premio al Mejor Album en español se lo llevó el mexicano Jesús Israel por 'Necesito de ti'; la mexicana Lupita Aguilar quedó como Mejor intérprete femenina; y el colombiano Johann Álvarez fue premiado como Mejor cantante. La Mejor canción rock fue la del artista hondureño Carlos Andrés Ferrera y se titula 'Jesucristo Salvador'. Los premios reconocieron también trabajos de las mismas categorías en inglés, portugués e italiano, y entre los galardonados hubo grandes nombres de la música espiritual católica como Rob Galea y Matt Maher.

El alma de este certamen son dos personas apreciadas en el Vaticano, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, uno de los pocos purpurados compositores de música, y Ricardo Grzona, presidente de la Fundación Ramón Pané, ex rector de una universidad e inventor de iniciativas educativas y de catequesis bastante creativas a través de videojuegos y espectáculos.

«Durante siglos, el cristianismo católico ha estado históricamente acompañado por la música, que nos ha permitido presentar a Jesucristo, cuyo mensaje conmueve el espíritu y el corazón», explica Grzona en la web de este certamen. Asegura que con estos premios, que espera que se celebren todos los años, busca «enaltecer, reconocer y promover la creatividad de todos quienes han contribuido a la evangelización a través de la música: compositores, cantantes, músicos, productores, ingenieros y mezcladores». Su idea es dar una plataforma para impulsar «la producción musical con mejor contenido y mejor calidad». Han empezado bien.