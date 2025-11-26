Ls afectados por el crack de Wegow: «Es importante que el público entienda que la solución no está garantizada»
Los artistas y promotores perjudicados por el preconcurso de acreedores de la tiquetera señalan que su plan de viabilidad «es un punto de partida para recuperar la confianza», pero lamentan que los plazos de devolución de su dinero sean «extraordinariamente largos»
Setenta de las bandas perjudicadas por el preconcurso de acreedores de Wegow se han unido en una plataforma de afectados, que este miércoles ha publicado un comunicado para dar detalles al público de su situación, dando además los nombres de todos sus miembros. ... Todos ellos pertenecen a la categoría de «afectados» establecida por la compañía, donde se agrupa a los artistas a los que se les debe 1.200 euros o más (al resto, a los que se les debe una cantidad inferior, los denomina «no afectados»).
El texto viene a corroborar la información adelantada por este diario, que explicaba que la aprobación del plan de viabilidad de la tiquetera abre un camino esperanzador sin ser ni mucho menos el final de esta grave problemática (de hecho, ABC ha podido saber que el intercambio de información con Wegow está siendo bastante confuso para algunos de los artistas «no afectados»), pero añade algunos matices acerca de los inconvenientes que implica.
«En los últimos días han aparecido informaciones sobre el plan de reestructuración presentado por Wegow. Desde la Plataforma de Afectados queremos matizar esta visión y explicar el gran esfuerzo que están realizando tanto artistas como promotores», comienza el mensaje.
«Primero, conviene recordar que la situación actual tiene un origen claro: la antigua gerencia de Wegow es la responsable directa de haber incumplido sus deberes de buena gestión de la Compañía y sus compromisos de pago frente a artistas, promotores y salas; generando así un perjuicio económico masivo al sector. La anterior dirección es, por tanto, responsable directa de la situación que vivimos hoy».
En segundo lugar, la plataforma subraya que «si bien el plan de reestructuración presentado por la nueva propiedad de Wegow es un punto de partida para recuperar la confianza, en el mismo se plantea un calendario de pago extraordinariamente largo para recuperar un dinero que es nuestro; y que debió transferirse en tiempo y forma. Es importante que la opinión pública comprenda que no estamos ante una solución inmediata ni garantizada». Tal como informó ABC, algunos de los artistas afectados van a tener que esperar dos años o más para recuperar su dinero, si es que finalmente se solventa la situación.
«Por eso, aunque valoramos que exista una propuesta sobre la mesa, debemos ser rigurosos», continúa el texto compartido por los afectados. «Lo presentado ahora es únicamente un primer paso por parte de la nueva dirección y de los actores implicados, no una garantía efectiva de cobro. Precisamente por ese motivo, afrontamos este proceso con prudencia y sentido de responsabilidad hacia nuestras empresas y artistas».
Desde la plataforma señalan que «en este contexto, algunos de nosotros hemos apoyado el plan, siempre con cautela, y otros no lo hemos apoyado», aunque ABC ha podido constatar que estos últimos son una pequeña minoría. «La confianza no se reconstruye solo con documentos, se reconstruye con responsabilidad real, cumplimiento, transparencia y, sobre todo, con la devolución íntegra de nuestro dinero. Nuestro sector ha sufrido un impacto económico enorme y no puede permitirse repetir una situación así; en consecuencia, esta nueva etapa de Wegow debe fundamentarse en la responsabilidad y el cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos».
Así, el objetivo de todos estos artistas a los que se les ha privado del dinero ganado dando conciertos, «sigue siendo el mismo, defender los derechos de todos los afectados, recuperar nuestro dinero y asegurar que una situación así no vuelva a repetirse, dado que es un sector que se sostiene, precisamente, en la confianza entre profesionales, público y plataformas».
MÁS INFORMACIÓN
Los setenta firmantes del comunicado de la Plataforma de Afectados por Wegow son los siguientes:
1. Acqustic
2. Albertucho
3. Alessandra
4. Aluniza
5. Andsons Producciones
6. Angelus Apatrida
7. Asociación Landalan
8. ATOMIC Producciones
9. Baga-Biga Produkzioak
10. Band And Tour
11. Begoña M
12. Belén Peña
13. Bola9
14. BoomBoom Produccions
15. Bourbon Kings
16. Brisa Music Management
17. Calle Underground
18. Carretera y Corazón
19. Centolo Weekender
20. C.Duque Producciones
21. Colectivo Panamera
22. Cultura Periférica
23. Dádiva management
24. Debler Eternia
25. DEUR Management
26. Ediciones Serias
27. El búho fresa (Inazio - Alex Wall - Yacaré)
28. Prestoso Fest
29. El Garaje Producciones
30. El Nido
31. FraNelRock Producciones
32. Festival Osa do Mar (AC Fanto Fantini)
33. Festival Vintoro
34. Get In (Veintiuno)
35. Gin Música
36. Goldlab Música y Marketing
37. Goldenbeat Music Agency
38. Hontza Produkzioak
39. Hora Zulu
40. Irracional SL
41. Israel Pérez
42. Javier Suescun
43. Jeroga Eventos SLL (Gata Sound)
44. La Descontaodra
45. La Fuga Music
46. LA M.O.D.A.
47. Latencia
48. Leonor Music
49. Lepoka Folk
50. Los Chikos del Maíz
51. Los Invaders
52. Lunar (Actievent)
53. Lunáticos
54. MADE4LIFE
55. Marluja Producciones
56. McB Events
57. Meteorito Management
58. Music Hit Factory SL
59. Pallasos en Rebeldía
60. Planeta Sound
61. PRODULAM, S.L.
62. Producciones Emerge
63. Ruge La Banda
64. Ruidosos Producciones
65. Sala Andén 56 – La Máquina de Ruido
66. Santeras Producciones (Luis Fercán, Yoly Saa, Grex)
67. Spyro Music y Malandar Music Club
68. Stellar Music / Pole Producciones Artísticas SL
69. Subterfuge
70. 27 Ladridos
