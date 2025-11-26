Suscríbete a
ABC Cultural

Ls afectados por el crack de Wegow: «Es importante que el público entienda que la solución no está garantizada»

Los artistas y promotores perjudicados por el preconcurso de acreedores de la tiquetera señalan que su plan de viabilidad «es un punto de partida para recuperar la confianza», pero lamentan que los plazos de devolución de su dinero sean «extraordinariamente largos»

La quiebra de Wegow, el principio del fin de una pesadilla antes de Navidad

Un concierto de Angelus Apatrida, una de las bandas afectadas
Un concierto de Angelus Apatrida, una de las bandas afectadas manuel olmedo
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Setenta de las bandas perjudicadas por el preconcurso de acreedores de Wegow se han unido en una plataforma de afectados, que este miércoles ha publicado un comunicado para dar detalles al público de su situación, dando además los nombres de todos sus miembros. ... Todos ellos pertenecen a la categoría de «afectados» establecida por la compañía, donde se agrupa a los artistas a los que se les debe 1.200 euros o más (al resto, a los que se les debe una cantidad inferior, los denomina «no afectados»).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app