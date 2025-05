AC/DC actuarán en el Metropolitano el 12 de julio

Mientras los fans de los Rolling Stones esperan ansiosos alguna noticia sobre el rumor de un concierto en España que cada vez parece menos verosímil, los otros veteranos llena-estadios del rock, AC/DC, han anunciado hoy que regresarán a Europa este verano para continuar su tour 'POWER UP'.

La gira 'POWER UP', nombrada así por su último álbum, que alcanzó el número 1 en 21 países, vio a la banda visitar Europa el año pasado con una cálida acogida por parte de los fans y elogios de la crítica, y el tour continúa esta primavera con conciertos en estadios de 13 ciudades en Estados Unidos.

AC/DC ofrecerá 12 conciertos en 10 países este verano. Las entradas estarán disponibles a partir de las 10 AM del 7 de febrero de 2025. El tour incluye el primer show de AC/DC en Estonia, y el concierto en Edimburgo marca el regreso de la banda a Escocia, la tierra natal de la familia Young, por primera vez en una década.

AC/DC se formó en 1973 en Sídney, Australia, y es una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo. El álbum 'Back In Black' de la banda es el 'álbum más vendido de cualquier banda en la historia' y el 'tercer álbum más vendido de cualquier artista' con ventas globales de 50 millones. AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003. La banda sigue agotando estadios en varios continentes, vendiendo millones de discos cada año y generando miles de millones de reproducciones.

Para honrar su reinado de más de 50 años como la banda de rock más grande del mundo, AC/DC – Angus Young en la guitarra líder, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y Chris Chaney en el bajo, regresan triunfantes para emocionar a sus millones de fanáticos devotos, que crecen en número cada año.

26 de junio Praga, República Checa, Aeropuerto Letnany

30 de junio Berlín, Alemania, Estadio Olímpico

4 de julio Varsovia, Polonia, PGE Narodowy

8 de julio Düsseldorf, Alemania, Messe – OPEN AIR PARK DÜSSELDORF

12 de julio Madrid, España, Estadio Riyadh Air Metropolitano

20 de julio Imola, Italia, Autódromo Enzo e Dino Ferrari*

24 de julio Tallin, Estonia, Song Festival Grounds

28 de julio Gotemburgo, Suecia, Ullevi

5 de agosto Oslo, Noruega, Hipódromo Bjerke

9 de agosto París, Francia, Stade De France*

17 de agosto Karlsruhe, Alemania, Wildparkstadion

21 de agosto Edimburgo, Reino Unido, Estadio Murrayfield

La salida a la venta ha sido este viernes 7 de febrero a las 10:00h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Tal como informa el portal Metal Circus, estáhabiendo una demanda notablemente inferior a la de otras giras de la banda en España. A pesar de la relevancia del evento y de tratarse de la única fecha en el país, la venta se ha iniciado con aproximadamente 38.000 personas en la cola virtual, una cifra considerablemente más baja en comparación con la última visita de la banda, donde la demanda fue de aproximadamente 120.000 personas de manera sostenida a lo largo de las primeras horas. En las redes sociales, abundan los comentarios de fans quejándose del elevado precio de las entradas.

Mientras tanto, este viernes se ha anunciado que AC/DC ha sido el último grupo en recibir su propio sello del Royal Mail británico. Anteriormente se hicieron series de Los Beatles en 2007, seguidos de Pink Floyd en 2016, Queen en 2020, los Rolling Stones en 2022, Iron Maiden en 2023 y los Who, el año pasado.

La colección, que saldrá a la venta el 18 de febrero y que ya se puede encargar por adelantado, celebra el 50 aniversario del álbum de debut de la banda, High Voltage, de 1975. Incluye ocho fotos en directo de toda su carrera, además de cuatro sellos dedicados a las portadas de los álbumes High Voltage, Highway to Hell, Back in Black y Power Up.

En total hay 38 variaciones diferentes y sets de coleccionista disponibles para los fans de AC/DC, incluyendo paquetes de presentación, hojas de coleccionista, hojas de prestigio, así como medallas conmemorativas de la canción «Live Wire» y el álbum Back in Black. La banda liderada por Angus Young ya fue objeto de una colección de sellos en su país natal, Australia, allá por 2018, aunque algunos fans protestaron porque algunos de los sellos no utilizaban el arte de la portada original australiana.