Absuelven al guitarrista de Lendakaris Muertos, que fue expulsado del grupo tras una denuncia de agresión sexual

El que desde 2022 hasta hace poco era guitarrista de Lendakaris Muertos, Iván Carmona, ha sido absuelto del delito de agresión sexual del que estaba acusado, después de que una mujer denunciase en el mes de noviembre que le había pellizcado el pezón en un bar de Pamplona, provocando su expulsión de la banda.

En el juicio, que tuvo lugar el pasado 3 de abril, la denunciante declaró que estando en un bar, el acusado, al que conocía desde hacía ocho años, llegó y le dio «unos toques en la gorra» que ella llevaba con el objetivo de molestarla. Momentos más tarde, ella fue a pedir una bebida a la barra y el acusado «pellizcó el pezón», lo que hizo que ella se quedara «llorando, bloqueada» y sufriera «un ataque de ansiedad».

«Él me vino a decir que era una exagerada por quejarme de lo de la gorra. El propio camarero le había dicho que parara de hacerlo porque me molestaba. Y entonces me dice que entre sus amigos se saludaban pellizcándose los pezones. Y me toca. Me busca la zona. Me quedé helada, en shock, llorando, y para él era como un juego. Le dije al camarero si no había visto lo que había pasado, porque estaba justo enfrente, sirviéndome una caña. Y le dije que no podía ser que eso ocurriera en su bar, donde pensaba que iba a estar a salvo. Y me respondió que sí, pero que era rockero. Lo que quiero es estar segura en un espacio público. Me sentí mal, mi reacción fue que había que ponerle límites y que me dejara en paz. Parecía como que él podía tocarme porque quería, y lo hizo delante del camarero», declaró la joven durante el juicio según recoge Noticias de Navarra.

Por su parte, el acusado reconoció que al llegar al establecimiento le dio a la mujer los mencionados toques en la gorra, y que ella se molestó. Cuando después coincidieron en la barra, él pellizcó «en el brazo, y ella cogió su cerveza y se fue, sin que ocurriera nada más». Dos días después un amigo común le contó que ella lo había denunciado, y en el juicio declaró que había sufrido un «daño irreparable» por la trascendencia mediática del suceso.

Tras conocer la denuncia, su grupo lo apartó explicando sus razones en un comunicado: «Iván, guitarrista de Lendakaris Muertos no formará parte de nuestro grupo a partir de hoy. Esta misma mañana hemos sido conocedores de un proceso judicial que lo acusa de agresión sexual leve. Por este motivo, desde la banda y de forma unánime, hemos decidido prescindir de él hasta que finalice el proceso y se esclarezcan los hechos. Reafirmamos que no aceptamos ningún tipo de comportamiento abusivo por parte de las personas componentes de la banda ni del equipo».

Esta no era la primera vez que los implicados tenían un desencuentro. Tal como salió a relucir durante el juicio, diez días antes del suceso denunciado, el acusado «tocó el culo» a la denunciante, según la versión de ésta, y ella respondió tocándole el miembro a él. «Él estaba en el bar, yo pasé y me tocó el culo y reaccioné llevando la mano al paquete. Fue un acto en defensa. Me sentí incómoda por hacerlo y por eso le mandé un mensaje al día siguiente», sostuvo la joven durante el juicio, que achacó su acto a «legítima defensa». Una alegación que no gozó de verosimilitud para el juez, que señaló: «Este juzgador había escuchado a personas que han sufrido tocamientos no consentidos reaccionar asestando una torta, arrojando bebida al agresor, gritando o, lo más lógico, denunciando el hecho; pero nunca había escuchado que la reacción de la denunciante sea realizar un tocamiento en una zona todavía más sensible. Esa reacción es más propia de una persona que desea el contacto físico que no de una persona que lo rechaza. Y eso que el acusado ha negado haber tocado el culo ese día a la denunciante».

La Fiscalía, que pedía inicialmente 15 meses de prisión, había rebajado su solicitud en el juicio a una pena de multa de 18 meses a 8 euros diarios, en total una multa de 4.320 euros. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital navarra ha dado la razón al demandado, señalando que la acusación no solicitó ningún testigo a su favor en la vista oral y que, sin embargo, los testigos directos, como el camarero del establecimiento y otro cliente, negaron la versión de la denunciante, subrayando que en ningún momento habrían presenciado dicho tocamiento y que no vieron a la mujer llorando o con síntomas de ansiedad, tal y como había asegurado. Así, la sentencia recoge que ha sido fundamental en el caso la «contundente prueba del testigo directo de los hechos, quien ha negado tanto el tocamiento en el pezón como el que la denunciante le dijera nada tras el mismo o se quedara en shock, y mucho menos llorando».

Por otro lado, el despacho de abogados que ha llevado la defensa del acusado ha explicado en una nota que le ha recomendado que «interponga acciones civiles y penales, no solo contra la persona que le formuló la denuncia, sino también contra aquellas personas, medios de comunicación y asociaciones que airearon su nombre y consiguieron que le echaran» del grupo Lendakaris Muertos.

Este diario se ha puesto en contacto con el entorno del grupo, para saber si tras esta sentencia absolutoria van a plantearse la readmisión de su guitarrista. Hasta ahora no ha habido respuesta.