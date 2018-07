Jay Z & Beyoncé, los reyes de la industria La pareja presenta en Barcelona el proyecto que han creado juntos: The Carters

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 07/07/2018 02:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El matrimonio entre Beyoncé y Jay-Z ha dado sus frutos tanto en lo personal como en lo profesional. No solo están aumentando la familia con el nacimiento de sus gemelos, además, han lanzado un disco conjunto y la gira para promocionarlo les llevará hasta España el 11 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Rebautizados como The Carters, Jay-Z y Beyoncé han firmado juntos un disco titulado «Everything is Love» que ya está arrasando en las plataformas de «streaming», y cuyas sesiones de grabación han supuesto «una auténtica terapia» para la pareja, en palabras de él. El amor duradero es el tema central del álbum, en una suerte de homenaje a la familia que han formado y a la estabilidad emocional que han conseguido alcanzar, a pesar de vivir en un estrellato mediático que podría haber dirigido sus vidas hacia otro lugar bien distinto.

La pareja de oro de la industria musical aterriza el miércoles en Barcelona para presentar el álbum en un único concierto en nuestro país dentro de su gira «On The Run II Tour». Llegarán acompañados por un cuerpo de baile de diecisiete bailarines y una orquesta de veintiséis personas, que ofrecerán un gigantesco show sobre uno de los mayores escenarios que se hayan podido ver en una gira, con dos pasarelas que se adentran en el público, una plataforma flotante que se extiende hasta la mitad del recinto de turno y un enorme muro construido con pantallas gigantes.

Sus fans no esperaban menos de ellos. Y aunque el espectáculo tuvo un pequeño fallo el pasado domingo en Polonia (Beyoncé tuvo que ser rescatada de un escenario móvil cuyo mecanismo quedó atascado), seguro que todos los detalles ya estarán bien limados para que la velada del próximo miércoles en el Estadio Olímpico sea memorable.