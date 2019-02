Woody Allen será el cabeza de cartel de Noches del Botánico El neoyorquino, que estará acompañado por Calamaro, Ana Belén, El Cigala o Michael Bolton en el festival, podría enfrentarse a un boicot feminista

Nacho Serrano

El festival Noches del Botánico, que volverá el próximo verano al Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, ha avanzado este martes la mayor parte de su programación para este 2019, que contará con un cartel espectacular y ecléctico que afianzará la cita en el panorama musical estival.

Los conciertos comenzarán el 20 de junio con Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, quien quizá se encuentre con algún tipo de boicot feminista tras el último escándalo por presuntos abusos sexuales. Las actuaciones continuarán con Ana Belén (21 de junio), Los Planetas (22), Milton Nascimento y Andrea Motis (24), The Chieftains con Carlos Núñez (25), Salvador Sobral (26), Iván Ferreiro (27), Andrés Calamaro (28), Zahara y Ximena Sariñana (29) y The Waterboys y Paul Carrack (día 30).

Ya en julio, el turno será para Beirut y Hindi Zahra (día 3), Madness (4), The Roots (5), Lorena McKennitt (6 y 7), Macy Gray y Amadou & Mariam and The Blind Boys of Alabama (10), Michael Bolton (11), Diego El Cigala (12), Jane Birkin y Concierto de Aranjuez (17), Orishas (19), Keane (20), Melody Margot y José James (22), Snarky Puppy y Masego (23), George Benson y Tomatito (25), Chick Corea y Paco de Lucía Project (26), Ben Harper (29), Supersonic Blues Band con Billy Gibbons y Joe Louis Walker (30) y Russian Red (31 de julio).

Las entradas para los conciertos de Noches del Botánico estarán disponibles hoy a las 15:00h únicamente en los puntos de venta oficiales www.entradas.com y www.nochesdelbotanico.com. La organización recuerda la importancia de no comprar tickets en canales no oficiales y/o en el mercado secundario.

El festival también ha anunciado varias novedades significativas para enriquecer la experiencia del asistente: Ampliación del horario (comienzo a las 19:00h), de la zona de entretenimiento (para poder disfrutar y conocer mejor el Jardín Botánico), del número de baños, y de la propuesta gastronómica (oferta vegetariana y sin gluten). Además, el festival dispondrá de una sugerente oferta de cócteles. Asimismo, contará de nuevo con la Zona Club Alhambra, que servirá de bienvenida al público antes de los conciertos principales, amenizada por DJs y artistas emergentes. Próximamente se anunciará esta programación.

Conciencia medioambiental

Noches del Botánico forma parte del acuerdo con la UCM para el fomento y desarrollo de actividades culturales, pero también trabaja en la concienciación de labores medioambientales. En primavera, el Jardín Botánico organizará una interesante exposición sobre el mundo de los lepidópteros: «¿Sabías que muchas poblaciones de mariposas están decreciendo por causa del cambio climático?», ejerciendo de antesala de Noches del Botánico, además, se mantendrá durante todo el ciclo del festival y podrá ser visitada desde la apertura de puertas de los conciertos.