Woody Allen: como músico no es lo mismo El cineasta ha cerrado en Madrid una gira por España como clarinetista

Luis Martín Actualizado: 23/06/2019 01:20h

Woody Allen ha pasado nuevamente por España con su clarinete a cuestas. Como en anteriores ocasiones, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2002 ha actuado junto a la formación que lleva acompañando sus aventuras con el clarinete 36 años, la Eddy Davis New Orleans Jazz Band, una fanfarria de lujo que gusta de hacer contemporáneos repertorios procedentes de Nueva Orleans y Chicago durante las primeras décadas del siglo XX.

Es evidente que a Woody Allen le gusta tanto el jazz como Ingmar Bergman. Y, sin embargo, lo primero que conviene precisar es que el cineasta y escritor no es un jazzista en la acepción, profesional y artística, que en justicia exige el término. Él mismo ha reconocido en diversas ocasiones que se limita a utilizar el clarinete como una forma más de terapia. Asunto bien diferente es que su relevancia como figura pública y la enorme presencia que ha concedido al jazz en las bandas sonoras y argumentos de sus películas, le hayan convertido en responsable de una divulgación de esta música mayor que la que ha podido realizar cualquier otro cineasta, excepción hecha de Clint Eastwood, que también interpreta y compone al piano. Un análisis somero a esta faceta como músico de Woody Allen exige, pues, ser sumamente cauteloso.

Cuarenta y un años han transcurrido desde que el realizador, guionista y actor Allen Stewart Konisgsberg, bautizado Woody Allen (en honor del también clarinetista Woody Herman) hace ochenta y tres, reflejó en decálogo de ficción para su film «Manhattan» las razones por las que era conveniente perpetuarse. Así, entre Groucho Marx, Flaubert, la cara de Tracey (Mariel Hemmingway), Cézanne y algunas certezas más, el guionista Ike Davis (Woody Allen) citaba la aprobación a aquella fascinante grabación de «Potatohead blues» materializada por Louis Armstrong.

La música de jazz era ya una de las prioridades del autor en 1978, y a Madrid vino a demostrarlo por primera vez en 1996, en el Teatro Monumental. «Soy consciente de mi escasa profesionalidad como músico -declaró entonces-. Más aún; probablemente no satisfago a los más exigentes. Sin embargo, poseo tesón, amor y fascinación incondicional por la música».

Allen solo era un adolescente la primera vez que escuchó uno de los espacios radiofónicos de jazz del disc-jockey Ted Husing. Se trataba de un concierto ofrecido en París por el saxo soprano Sydney Bechet. Sus tórridos arpegios han atravesado varias de las épocas más floridas del jazz. Años más tarde, al encontrarse con un amigo que acababa de comprar su primer disco de Sydney Bechet, Woody le comentó: «Daría lo que fuese por estar en tu lugar y escuchar esta música por vez primera».

En recuerdo de aquellos dulces días de tocadiscos y acné pasados con Bechet, sigue tocando Woody el clarinete y, de vez en cuando, lleva estas emociones hasta las sesiones de su conjunto, la Eddy Davis New Orleans Jazz Band. «He tocado el clarinete con ellos durante varias décadas -ha dicho-. Y solo unos pocos son profesionales, aunque todos toquen como si lo fueran». Las visitas de esta banda desdicen, sin embargo, la afirmación. Cumplen -y Woody Allen con ellos- como buenos aficionados, sí. Especialmente el director musical Eddy Davis en el banjo. Y también el pianista Conal Fowkes. Sin embargo, el detalle no es como para coronarles con el título de los pesos unificados del jazz, por mucho que llenen espacios que ni Sonny Rollins ha conseguido llenar. En Madrid, sin ir más lejos, hay varias decenas de músicos en los clubes que merecen mayor atención. No hay con él revelación artística ante la que sorprenderse. Sigue siendo mucho mejor seguir viendo películas y leer al genio estadounidense. Ahí sí hay materia. Y estilo. No hay quien desmonte a Woody Allen como cineasta y como autor de guiones y ensayos.