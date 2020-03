«I want to break free», «Help»... Los viejos éxitos del pop que han resucitado por el coronavirus Algunos clásicos vuelven a estar de moda al cobrar nuevo sentido por la pandemia

Muchas de las mejores canciones de la historia del pop reflejan la realidad social del momento en que fueron creadas, y a veces incluso predicen la del futuro sin que lo sepan sus autores. Es el caso de varios clásicos que alcanzaron el éxito planetario en décadas pasadas, y que ahora se prestan a una nueva interpretación de manera sorprendente, debido a la crisis del coronavirus.

Uno de los mejores ejemplos es «It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)», single perteneciente al álbum «Document» de R.E.M., que hace dos semanas entró en el Top100 global de iTunes veintitrés años después de su lanzamiento. El viernes 13 de marzo se coló hasta el puesto 73, dos días después subió hasta el puesto 64, y llegó a alcanzar el 57. En Inglaterra incluso ha llegado al octavo lugar. Cuando se lanzó, en 1987 llegó al puesto 67 del Billboard Top100. La canción hacía referencia a la Guerra Fría, a los conflictos religioso, al «Irangate» y a los desastres medioambientales, pero ahora su estribillo parece escrito para estos oscuros días.

Según revela The Official Charts Company, «Don't stand so close to me» («No estés tan cerca de mí»), publicada por The Police en 1980, se ha convertido en una de las canciones más populares en Spotify Gran Bretaña estos días, al reconvertirse en himno para el distanciamiento social voluntario.

También en Inglaterra, el himno del Liverpool FC, «You'll Never Walk Alone», por Gerry and the Pacemakers, se ha convertido en símbolo de solidaridad frente a la pandemia, con un incremento de reproducciones de más del 150 por ciento en las últimas semanas.

Otra canción mítica que ha vuelto a la vida en tiempos de coronavirus según The Official Charts Company es «Imagine» de John Lennon, con un sorprendente séptimo puesto.

R.E.M. no tiene una sino dos canciones en esta lista de revival, con «Everybody Hurts» («Todo el mundo hace daño») en décima posición.

En duodécimo puesto está «Three Little Birds» de Bob Marley, gracias a ese tranquilizadora primera estrofa que dice: «Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be alright» («No te preocupes por nada, porque todo va a salir bien».

Otro clasicazo que está pegando en el streaming de 2020 es «I want to break free» de Queen, como anhelo de libertad frente al confinamiento.

Los Beatles no podían faltar en un momento como este, y como era de esperar, uno de sus himnos más adecuados es «Help», que también entra en la lista de The Official Charts Company.

En nuestro país hay una caso paradigmático. Lo ha adivinado: es el «Resistiré» de El Dúo Dinámico. Desde que empezó el estado de alarma las reproducciones del tema no han parado de subir, y a día de hoy está en el número 2 de las descargas de iTunes España. En Spotify, donde tiene que competir con toda la tropa urbana que arrasa en streaming, ha conseguido la hazaña de mantenerse en el Top70 todo este tiempo.

También ha vuelto a la misma lista Diego Torres con «Color Esperanza», el gran éxito firmado por Coti hace ya veinte años.