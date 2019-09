Así van las votaciones del ROCKFM 500 Hasta las nueve de la noche del viernes, estas eran las canciones elegidas por los oyentes

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 27/09/2019 21:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A las seis de la tarde este viernes ha empezado el programa maratoniano de RockFM en el que irán desgranando las 500 mejores canciones de la historia del rock según las votaciones de los oyentes.

Hasta las nueve de la noche del viernes, ya se han comunicado alrededor de 60 clásicos de todas las décadas. Hasta ahora hay muy poquitas mujeres, de hecho solo una, Joan Jett, y tampoco hay representación del rock vieja escuela de los '50. Lo que sí hay presencia española, con Asfalto, Héroes del Silencio, Obús y M-Clan. Los que no están son los Beatles ni los Rolling Stones. ¿Cuál de los dos conseguirá remontar más?

440 ASFALTO - DÍAS DE ESCUELA

441 JOE COCKER - UNCHAIN MY HEART

442 BON JOVI - HAVE A NICE DAY

443 PROCOL HARUM - WHITER SHADE OF PALE

444 LED ZEPPELIN - DAZED AND CONFUSED

445 QUEEN - ONE VISION

446 JIMI HENDRIX - ALL ALONG THE WATCHTOWER

447 HARRY NILSSON - EVERYBODY´S TALKIN

448 JEFFERSON AIRPLANE - VOLUNTEERS

449 VAN MORRISON - BROWN EYED GIRL

450 JUDAS PRIEST - LIVING AFTER MIDNIGHT

451 GEORGE HARRISON - GOT MY MIND SET ON YOU

452 DIO - RAINBOW IN THE DARK

453 TWISTED SISTER - I WANNA ROCK

454 PIXIES - HERE COMES YOUR MAN

455 OASIS - WHATEVER

456 JOAN JETT - BAD REPUTATION

457 BLACK SABBATH - WAR PIGS

458 ZZ TOP - SHARP DRESSED MAN

459 PINK FLOYD - TIME

460 ELTON JOHN - CROCODILE ROCK

461 HEROES DEL SILENCIO- LA SIRENA VARADA

462 BOSTON - SMOKIN

463 GUNS N' ROSES - DON'T CRY

464 TOM PETTY - FREE FALLIN'

465 YES - ROUNDABOUT

466 R.E.M. - IT´S THE END OF THE WORLD

467 PLATERO Y TU - ALUCINANTE

468 AMERICA - VENTURA HIGHWAY

469 YOUNG RASCALS - GOOD LOVIN'

470 GUN - WORD UP

471 GREEN DAY - WHEN I COME AROUND

472 U2 - BEAUTIFUL DAY

473 SURVIVOR - BURNING HEART

474 SCORPIONS - NO ONE LIKE YOU

475 OBÚS - VAMOS MUY BIEN

476 PRESIDENTS OF THE U.S.A. - LUMP

477 DIRE STRAITS - TUNNEL OF LOVE

478 LENNY KRAVITZ - FLY AWAY

479 M- CLAN - QUÉDATE A DORMIR

480 B.B.KING - THE THRILL IS GONE

481 RAINBOW - DIFFICULT TO CURE

482 RED HOT CHILI PEPPERS - DANI CALIFORNIA

483 WILSON PICKETT - IN THE MIDNIGHT HOUR

484 POCO - ROSE OF CYMARRON

485 DEF LEPPARD - MAKE LOVE LIKE A MAN

486 DEEP PURPLE - HUSH

487 THE DARKNESS - I BELIEVE IN A THING CALLED LOVE

488 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - SUZIE Q

489 THE ROLLING STONES - ANGIE

490 AEROSMITH - LOVE IN AN ELEVATOR

491 FACES - STAY WITH ME

492 THIN LIZZY - JAILBREAK

493 KISS - ROCK AND ROLL ALL NITE

494 TOM PETTY - I WONT BACK DOWN

495 QUEENS OF THE STONE AGE - NO ONE KNOWS

496 HELLOWEEN - I WANT OUT

497 CHRIS CORNELL - YOU KNOW MY NAME

498 RAMONES - ROCK&ROLL RADIO

499 THE SWEET - FOX ON THE RUN

500THE KINKS - ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT