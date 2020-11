La verdadera historia de «Hey Joe», el asesinato machista que se convirtió en clásico del rock Una grabación de 1953 pudo inspirar al músico de folk Billy Roberts, que registró la famosa canción a su nombre pero nunca la publicó

Los melómanos con un poco de curiosidad histórica saben que Jimi Hendrix no compuso «Hey Joe», una de las piezas más populares de su repertorio. Su versión, grabada en octubre de 1966 y publicada como su primer single, sacó la canción de la penumbra y la convirtió en uno de los temas de rock más famosos de la historia, pero él no la había escrito. Un año antes, la banda de garage californiana The Leaves lanzó la que a día de hoy sigue siendo la grabación más antigua del tema, pero la composición tampoco era suya.

El autor fue un músico de folk llamado Billy Roberts. Nació en Greenville, Carolina del Sur, pero a principios de la década