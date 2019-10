FREDDIE MERCURY Los últimos días de Freddie Mercury contados por el hombre «que le sostenía la mano» Peter Freestone fue su asistente personal además de amigo íntimo, y formó parte de la pequeña familia que estuvo con el líder de Queen en este trance final

A finales de noviembre de 1991, concretamente el día 24, falleció Freddie Mercury, cantante y líder de Queen, convirtiendo esa fecha en un día negro para la historia de la música popular. Y al rebufo del éxito del biopic de reciente estreno, ya saben «Bohemian Rhapsody», estamos descubriendo un montón de detalles acerca de la vida de una de las grandes voces del rock.

En este caso tiene que ver con sus últimos días. Peter Freestone, amigo personal y asistente del cantante ha contado, según informa «Express», ha espxlicado que «dejó de tomar la medicación dos semanas antes de su muerte», porque quería controlar su enfermedad.

Aparte de ser un trabajador a su cargo como asistente, Freestone, junto a otros como Jim Hutton, era uno miembro del círculo íntimo del cantante. Y todos estuvieron allí en los últimos días, cuando el cantante no podía salir de la cama, en donde estaba también su exnovia Mary Austin, su amigo y cocinero Joe Fannelli y el músico Dave Clark.

Freestone contó conmovido a este periódico como fueron estos últimos días: «Durante la última semana nunca dejó su cama y nunca estuvo solo. Hicimos turnos de doce horas. La última vez que lo vi fue el viernes por la noche. Y nunca lo había visto tan relajado», cuenta el asistente.

El asistente cuenta que se sentaba en su cama sosteniéndole la mano y siempre había alguien allí por si se despertaba, para charlar y tener una conversación con sus chistes y chismes. «Nunca perdió su sentido del humor».

Cuenta Freestone a este medio: «La última vez que lo vi me cogió de la mano y dijo 'gracias'. No sabía si había decidido que eso era todo, que se iba, que no había nada por lo que vivir. No sé si me agradeció lo que hice por él en los últimos 12 años o solo en ese último turno. La última vez que le vi estaba relajado y preparado...».