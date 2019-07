Trump fracasa en su intento de liberar al rapero ASAP Rocky

La detención y el encarcelamiento del rapero ASAP Rocky en Suecia, tras su implicación en una pelea callejera, ha puesto manos a la obra al mismísimo Donald Trump, que afirma estar negociando su liberación con el primer ministro sueco, Stefan Löfven.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative....