El topicazo sobre España más surrealista lo ha dicho Camila Cabello, la triunfadora de los MTV

La cantante Camila Cabello acaba de arrasar en los MTV Europe Music Awards llevándose los grandes premios de la gala como Mejor canción, Mejor vídeo y Mejor artista. Y recordemos que el evento se celebró en España, en el País Vasco, en Bilbao concretamente.

Y, claro, en estos tiempos en el que hay que retransmitir nuestras vidas, la estadounidense ha querido hacer unos agradecidos comentarios a la tierra que la encumbró. Así, Cabello primero anunciaba que estaba preparada para lo que fuera con un tuit entusiasta:

Y ya los tuiteros le explicaron que esos productos gastronómicos no son típicos de la tierra que estaba pisando. «El queso y el jamón podrás encontrarlo en Extremadura» o «Aquí buen bacalao, buen vino y buenos pintxos... lo otro en el sur, esto es el norte», fueron algunos de los tuits en el que trataban de aclarar a la joven cantante cuál era la gastronomía típica local.

Y después de la gala, imaginen el nivel de euforia que se gastaba la artista, que se desató y, emocionada, destacó en un tuit en retahíla una serie de elementos que le habían «encantado» del País Vasco en donde había pasado un día.

I love Spain so much, I am 100% living here one day- la comida, la música, la gente, el flamenco, EL JAMÓN!!!!! Me encanta 😩