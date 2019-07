Tomorrowland 2019 Las claves del Festival Tomorrowland 2019: de las quince veces de David Guetta a la temática nostálgica Por decimoquinto año consecutivo, la ciudad belga de Boom será el escenario de este multitudinario espectáculo que contará con Armin Van Buuren, Steve Aoki y Dimitri Vegas, y se celebrará durante los dos últimos fines de semana de julio

El festival de música electrónica de baile Tomorrowland 2019 reabre sus puertas en la localidad belga de Boom desde este viernes 19 de julio hasta el próximo domingo 28 y, para ello, ha recurrido a la nostalgia con motivo de su decimoquinto aniversario.

La temática de la escenografía de este año recuperará la de la edición de 2012, «The Book of Wisdom, The Return» («El libro de la sabiduría, el regreso»), con actuaciones de disyoqueis ya habituales de este espectáculo como David Guetta –que repite por decimoquinta vez consecutiva– Armin Van Buuren, Steve Aoki y Dimitri Vegas & Like Mike, y que podrán verse en directo a través de YouTube.

Pero si por algo es conocido este festival es por la variopinta procedencia de sus asistentes (llegan desde todos los rincones del planeta) y por la rapidez (cuestión de minutos) con la que se agotan sus entradas. Según recoge «Forbes», esta edición contará con 104.000 minutos de música y más de 1.000 artistas, entre los que finalmente no se encuentra el grupo Swedish House Mafia, del que se había rumoreado durante meses que cerraría las actuaciones.

Guetta actuará en el escenario principal el sábado 27 de julio; Armin van Buuren actuará en tres ocasiones, aunque en diferentes escenarios: el sábado 20, el viernes 26 y el domingo 28; Steve Aoki actuará dos veces, pero también en diferentes escenarios: el viernes 19 y el domingo 28: el dúo Dimitri Vegas & Like Mike se subirá a los escenarios hasta en cuatro ocasiones durante los dos sábados y domingos que se celebra Tomorrowland.

El cartel lo completan, entre otros, The Chainsmokers, Carl Cox, Martin Garrix, Charlotte De Witte, DJ Snake, Solomun, Above & Beyond, Timmy Trumpet, Tale of Us, Oliver Heldens, Adam Beyer, Robin Schulz, DJ Diesel, Alesso, Lost Frequencies, Vini Vici, Tiësto. En la página oficial del festival pueden consultarse los horarios, los escenarios y los artistas (por orden alfabético).

Como cada año, la celebración de Tomorrowland se dividirá en dos tandas; la primera, del viernes 19 al domingo 21; y la segunda, del viernes 26 al domingo 28. En 2018, el festival congregó a 400.000 asistentes, repitiendo la misma cifra que en 2017; la edición del año pasado estuvo marcada por los homenajes de otros músicos al recién fallecidoAvicii, que había acudido a sus escenarios en 2011 y 2012.

En 2005 se celebró por primera vez este festival de música electrónica que, por aquel entonces, solo se desarrollaba durante un único día (la primera y última vez en agosto) y contó con un ya habitual del certamen, David Guetta. Dos años después se amplió a un fin de semana para en 2011 convertirse en un «puente» de viernes a domingo; 2014 fue el primer año en el que se probó a ampliar el festival a dos fines de semana para repetir dicha fórmula desde 2017 hasta ahora.