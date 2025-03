La tecnología condena a los maestros del flamenco

Tiene este mundo de sobreexposición en las redes algo tremendamente ingrato: la facilidad para desaparecer. Tan sencillo resulta volatilizarse hoy que basta con no hacer nada: una personalidad reacia a participar en el universo digital será más que suficiente. Los ciclos de cambio, cada ... vez más cortos , exigen una proactividad insaciable. Hace apenas diez años, la exigencia consistía en estar en Facebook con una página propia. Después llegó con más fuerza Instagram , y volvió a modificar las reglas del juego. Lo que sucedió es que de pronto a la vieja red social se le consideró en desuso y los internautas más jóvenes se mudaron. Pero luego, al poco, casi nada, aterrizó Tiktok , y el éxodo fue aún más rápido. Se marcharon los famosos; o lo que sea esa gente con un número de seguidores que cualquiera quisiera para su cuenta bancaria. Tras ellos, los quinceañeros. Tras ellos, millones de usuarios. Y tras ellos, en definitiva, es imposible caminar para los que hace ya tiempo que se bajaron del barco. Siempre a la cola, habitando en el casi.

Háblale de Twitch a ese tipo que aún prefiere periódicos y libros de papel. Cuéntale que la cosa, seguramente, no durará demasiado. Que aprenderá para olvidar. Para actualizarse con lo que en unos meses aparezca y le deje de nuevo el contador a cero. Las redes sociales, que tanto bien hacen por otro lado y que tanto nos permiten, son también sumamente excluyentes con quienes no crecieron con ellas. Si no estás, no existes. Y estar cada vez es más complicado.

«Yo no chanelo de esto, sobri», dice un cantaor que supera los 70 años. Trato de explicarle algunas claves de la forma más sistemática posible. Sus dedos, encallecidos por la fragua que heredó de niño, pelean sobre la pantalla como un mono jugando al buscaminas. Pero qué tortura, pienso, a la que estamos sometiendo a los mayores. ¿De verdad Juan Cantero , con la garganta abierta de cantar y la espalda castigada de hacer zapatos debe conocer a Ibai ? Él, retirado de los escenarios desde hace décadas, es uno de los que ha desaparecido, como Romerito de Jerez , olvidado por la tierra que de más afición presume, o El Viejín , un guitarrista emblemático del madrileño barrio de Caño Roto a quien solo recuerdan los compañeros que le vieron tocar antes de que sufriera la enfermedad que cercenó el movimiento de su brazo.

Curro Fernández sale a veces a la palestra. Cuando su hija, la cantaora Esperanza Fernández, lo reclama. Pero no está presente. Su tiempo pasó y parece que nunca ha sido. Como el de Jesús Heredia , uno de los saeteros más longevos de todo el país, sino el que más. Él, tan curioso, imparte clases online en una academia en Hiroshima, Japón, desde el Hospital de la Caridad de Sevilla, donde reside. Torpea de forma manifiesta con Whatsapp , pero vive batallando con esa dichosa tecnología que lo conecta con el mundo o lo aísla cuando se rinde ante ella. Lo peor: hay quien se enerva por la incapacidad que tienen para comprender. Explican de mala gana. Reprochan su incompetencia en lo digital.

Leer alguna noticia actual del Nano de Jerez es imposible. Como muchos cantaores relacionados con la fiesta, venía desvaneciéndose desde hacía años. La pandemia y su ausencia en redes le han puesto la guinda definitiva a una fuga natural. No está por ninguna parte, como Pansequito , uno de los grandes maestros de su generación, o Luis El Zambo . Ana Reverte vendió más de cinco millones de discos entre los 80 y los 90, pero hoy su nombre no le dice nada a una mayoría. Suena a Hilario Camacho. A olvido. A una admiración inconclusa. ¿Quién lo hubiera aventurado cuando ella llenaba teatros y Twitter solo era un verbo inglés que significa piar?

El talento y el trabajo ya no son méritos suficientes para la dignidad. Ahora tienen también que comunicarlo . Y de una forma adecuada, pues no basta con estar, han de manejar los códigos propios de cada plataforma. Saber lo que es un hashtag y lo que han de hacer si le piden el ig. El momento histórico en el que menos maestros del flamenco coexisten entre sí coincide con este contexto de sigilo indebido. Los pocos que están son fantasmas. Y este arte, por ello, parece huérfano de padres. Han de morir para lograr un titular. Ni eso.