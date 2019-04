Taylor Swift vuelve a lo grande con una superproducción en su nuevo videoclip La canción «ME!», con la colaboración de Brendon Urie de Panic! At The Disco, ya roza los 25 millones de reproducciones en YouTube en 7 horas

Nacho Serrano Actualizado: 26/04/2019 13:27h

No sabemos si el presupuesto superará al de «Look What You Made Me Do», en el que se dio un baño con diez millones de dólares en diamantes, pero el nuevo videoclip de Taylor Swift es desde luego una de las mayores superproducciones que se hayan visto en la música pop.

Este nuevo single titulado «ME!» está compuesto por Taylor Swift, Joel Little y Brendon Urie y producido por Joel Little y Taylor Swift. El vídeo, inspirado en los grandes musicales del cine, está dirigido por Dave Meyers y la propia Swift.