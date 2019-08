El rapero C. Tangana - ABC

C. Tangana: «Si no me dejan tocar una vez, toco dos veces» El rapero llenó la Sala Santana de Bilbao durante los dos conciertos que ofreció después de que el Ayuntamiento de la capital vizcaína suspendiera el que tenía previsto para las fiestas por las letras «machistas» de sus canciones