Los suicidios que conmocionaron el mundo de la música

Avicii

El DJ sueco Avicii, cuyo verdadero nombre es Tim Bergling, murió el 20 de abril de 2018 a los 28 años. El creador de grandes éxitos de la música electrónica como Wake Me Up, Addicted to You, For a Better Day, You Make Me o Levels llevaba años luchando contra la depresión y usó una botella de vino partida para causarse una herida mortal.