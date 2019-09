Rod Stewart revela su batalla secreta contra el cáncer de próstata Al legendario cantante le diagnosticaron la enfermedad en 2016

Rod Stewart hacía unas sorprendentes declaraciones el pasado sábado durante. La leyenda del rock, de 74 años, participaba en un evento para recaudar fondos para el cáncer de próstata, cuando confesaba a la atónita audiencia: «Nadie lo sabe, pero creo que ya es hora de que se lo cuente a todo el mundo. Ahora estoy limpio solo porque lo he cogido a tiempo».

De acuerdo con el periódico británico The Mirror, el cantante también reveló que fue diagnosticado de cáncer de próstata en febrero de 2016, durante un chequeo rutinario. A lo largo de estos años ha mantenido la lucha contra la enfermedad en secreto.

Con un profundo sentido del humor, Stewart también confesaba haber bromeado con su mujer. El músico le dijo a Penny Lancaster que iba a usar el evento para «salir», en clara alusión al hecho de salir del armario. Aunque después matizaba a su esposa: «No es lo que tú crees. Hace dos años que me diagnosticaron cáncer de próstata»

El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres en el Reino Unido —con 11.000 fallecidos al año—, de ahí la preocupación del cantante y su intención de animar a otros posibles pacientes a controlarse. «Tíos, en serio, tenéis que ir al médico». En su tono sarcástico habitual, contó: «Un dedo en el culo y no duele nada».

Stewart añadía también otra clave durante la enfermedad: «Si eres positivo y trabajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara... He trabajado en ello durante dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado», relató entre los aplausos de la multitud.