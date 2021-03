«Soso, serio y formal», Gabilondo se vuelve Loquillo en campaña (y otras rockeradas electorales) El candidato socialista en las elecciones de la Comunidad de Madrid lanza un vídeo de campaña con un guiño musical, y, con esta excusa, recordamos la relación de amor-odio entre el rock y la política

Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a las elecciones a la Comunidad de Madrid, se ha presentado esta mañana de sábado en un vídeo como «soso, serio y formal», emulando la canción de Loquillo «Feo, fuerte y formal», en una jugada esperada para desmarcarse durante esta campaña del estilo más llamativo (o incendiario, dirán algunos) de los dos grandes personajes de estas elecciones madrileñas: Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias.

«No soy un político de marketing», asegura en esta grabación de menos de dos minutos (pero que no se hace corta precisamente) y que sirve para presentar el lema de su campaña, 'Gobernar en serio', con la que quiere proponer un tipo de política diferente a la que impera actualmente, en donde prevalece, en su pensar, el «espectáculo» y el «ruido».

Evidentemente, este no es un caso singular. El rock y la política han tenido una relación de amor-odio muy estrecha. Y particulamente, cómo no, con Donald Trump el vínculo fue algo más tirante e intenso que otras veces llegando incluso Neil Young a denunciar este pasado año al expresidente estadounidense por usar su mítico 'Rockin’ in the free world' en la campaña electoral.

En 2016 Bruce Springsteen, sin denunciar, también se quejó de que Trump usara su 'Born in the USA' en campaña. Otros artistas que se indignaron con el uso de su música por por parte del exmandatario fueron Rihanna, Elton John, Adele, los Rolling Stones, Pharrell Williams, Queen, Guns ‘N’ Roses... Incluso en esta última campaña se firmó un manifiesto para exigir la regulación de la música en los mítines políticos, secundado por Mick Jagger, Sheryl Crow, Lorde, Michael Stipe (REM), Lionel Ritchie, Elvis Costello, Blondie, Green Day y un largo etcétera.

Volviendo a nuestro país, en 2019 el PSOE y el PP hicieron sus propias playlist en Spotify con los temas con los que querían animar a su electorado a ir a votar. Más allá de ser anecdótico, es interesante las canciones que eligieron unos y otros. Los socialistas apostaban por La Casa Azul, Cupido, Carolina Durante (y su exitoso tema 'Cayetano': «Todos mis amigos se llaman Cayetano, no votan al PP, votan a Ciudadanos…» que en estos tiempos convulsos para la formación naranja parece una frase algo desfasada), también Gloria Gaynor o el Dúo Dinámico.

El PP por su parte tiraba de Taburete, Nino Bravo, Raphael, Cecilia, Los del Río, Duncan Dhu, Coldplay, Europe, Alaska, Marta Sánchez, Isabel Pantoja, The Beatles e incluso algo tan moderno como el 'Con altura' de Rosalía. Por cierto, artista que en su día también fue utilizada por Vox en sus mítines aunque después del tuit de la catalana en el que se leía «Fuck Vox», tras los resultados electorales del 10-N de 2019, igual su relación se resintió (La propia formación liderada por Abascal le contestó: «Sólo los millonarios con aviones privados como tú pueden permitirse el lujo de no tener patria»).

Por supuesto, recordar, a los amigos «de la ceja», aquella plataforma de apoyo a Zapatero conformada por Serrat, Sabina, Miguel Ríos, Victor Manuel, Ana Belén o Miguel Bosé (ahora este habría cambiado a la pandilla «plandémica»). Tampoco podemos recordar algún hito curioso como la actuación descolocadora en su día (hoy no) de los punkpoperos Pignoise para el PP vasco de Antonio Basagoiti en 2008 o la emocionada interpretación del himno de España realizado por Marta Sánchez ante Ciudadanos (posteriormente, la cantante declararía: «No soy de ningún partido»).

Por terminar, y por mencionarles también, recordar que en el lejano 2015 Joe Crepúsculo compuso el tema para abrir los mítines de Podemos (gustó a Errejón, a Pablo Iglesias no...) y que antiguamente los partidos políticos contrataban a artistas para tocar en sus actos electorales en los que, evidentemente, podría haber sintonía política (o, al menos, no desagrado) pero que también se les pagaba, quede claro. Incluso se podía dar el caso de actuar en actos de partidos rivales durante una misma campaña (como Luz Casal en 1986 que cantó para el PSOE y Coalición Popular). Y cerramos circularmente con una pertinente, a tenor de los últimos tiempos, declaración del propio Loquillo hace unos pocos años: «Las estrellas de rock ahora son los políticos».