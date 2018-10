Sonia Santana: «Soy una intérprete, quiero contar historias con la música» La artista canta este martes en el Museo ABC, donde ofreceun concierto que será también un espectáculo

Sonia Santana arrancó su carrera musical en los años noventa dentro del grupo Olé Olé, con el que grabó el álbum «El gran musical». Pero ha pasado mucho desde entonces y ahora la artista, que lleva más de una década con su carrera en solitario, poco tiene que ver con aquella Santana. Lo demuestra este martes en el Museo ABC, donde ofrece un concierto que será también un espectáculo.

«No tiene nada que ver con Olé Olé. Haré una reconciliación y un autosabotaje de Sonia Santana», comenta. Dice que no será una actuación al uso, porque tendrá mucho de cabaret y de teatro, también de humor. «Tengo mucho sentido del humor negro. Una gran parte de lo que voy a hacer depende mucho del feedback con el público», avanza, mientras comenta que es una cosa que hay que experimentar.

«Soy una intérprete. Quiero contar historias. Tengo un concepto amplio de la música, que es elástica: puedes hacer tanto que sería una pena no aprovecharlo», afirma. Aunque se quita el peso de la seriedad del arte, quizá por su rechazo a la ortodoxia. «No me gusta decir artista. Hoy todo el mundo es artista. Es un concepto demasiado elevado».

Ella prefiere la provocación, entendida como una invitación a lo nuevo, a lo diferente, a lo inesperado: «Hay muchas formas de ser punk. Me gusta provocar porque creo que cuando rompes esquemas, cuando sacas a la gente de su zona de confort, es cuando creces, tú y el público».

En el show tendrá mucha importancia la estética, que Santana relaciona con el entorno en el que se desarrollará: el Museo ABC, la casa de la ilustración. «Con el vestuario y el maquillaje soy una especie de personaje manga o retrofuturista», comenta, haciendo gala de esa flexibilidad que le permite transformarse como un camaleón. «Tiene mucho que ver con la facilidad para adaptarte con la idiosincrasia que te rodea. Eso es ser moderno. Quería transformar en música y en expresión estos 25 años de carrera».

Esos 25 años en los que se ha ido labrando una personalidad propia, huyendo a veces, buscando otras, pero siguiendo sus deseos. «Soy más alternativa que comercial. Si quisiera dinero haría otras cosas. Estoy en un momento de mi vida que quiero sacar todas las naturalezas, los personajes, las esencias y el eclecticismo que siempre he tenido dentro. Hacer lo que quiero», sentencia. Y remata: «No me gustan los puristas, la gente dogmática, la gente que va a lo seguro porque tiene miedo a perder, a no gustar, a no pertenecer a una tribu determinada. Quiero ser yo. Hay que mudar de piel sin dejar de ser uno mismo».