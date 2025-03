El sombrío horizonte de Plácido Domingo en los teatros europeos

El 20 de julio del año pasado, Plácido Domingo cantaba la última función de «Giovanna d’Arco» en el Teatro Real. Un rato después del concierto, y en la puerta de artistas del coliseo, charlaba con ABC y se le iluminaba la cara al hablar de sus próximos compromisos en su ciudad natal, Madrid. «El año que viene –decía, por este 2020– se cumplen cincuenta años de la primera vez que canté aquí». Lo decía con voz y rostro ilusionados.

Poco podía suponer que no podría celebrar esa ocasión. Las acusaciones de acoso sexual y abuso de poder que se vertieron contra él en el mes de agosto, y que parecían haberse convertido en cenizas con el paso de los meses, se han avivado con la filtración –por parte de Ap, la misma agencia que destapó el caso– de los resultados de la investigación que encargó el Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos (American Guild of Musical Artists, AGMA). Un precipitado –y para muchos incomprensible–comunicado del cantante (tuvo que matizarlo días después), en el que pedía perdón por el dolor causado a las mujeres que le acusaban y aceptaba «la responsabilidad de sus acciones», no hizo más que atizar el fuego.

Decisiones en España

Ante las primeras acusaciones, solo los teatros estadounidenses reaccionaron cerrándole la puerta al tenor. En Europa se mantenían las actuaciones previstas; en España, cantó a principios de diciembre de 2019 «Nabucco» en el Palau de les Arts de Valencia . Sin embargo, ahora, el antiplácido virus se ha contagiado en Europa. Y precisamente ha sido España –el propio Palau, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Real y el Festival de Úbeda– la que ha tirado las primeras fichas del dominó de lo que muchos creen que es el final de una gloriosa carrera musical –una de las más gloriosas de la historia de la ópera–. El clima social que se vive actualmente y el temor a la presión de las redes sociales es lo que ha empujado al Gobierno de coalición del PSOE y Podemos a tomar una decisión que algunos califican de «precipitada» y otros de «adecuada».

Muchos se preguntan qué horizonte se le presenta a Plácido Domingo. La cita más inmediata del cantante es la Ópera de Hamburgo, donde está previsto que cante «Simon Boccanegra» los días 22 y 26 de marzo y 2 de abril. Sus responsables han dicho que tomarán una decisión después de hablar con otros teatros europeos. «Nos tomamos este asunto muy en serio . La Ópera de Hamburgo está estrechamente involucrada en los últimos desarrollos del caso y se mantiene informada. También intercambiará información con otras instituciones en Europa y después se hará público el resultado».

La Ópera de Hamburgo, primer teatro donde está previsto que cante Domingo, tomará una decisión tras hablar con otros teatros europeos

El precedente de la Zarzuela, el Real –Plácido Domingo renunció a cantar allí cinco minutos antes de que la Comisión Ejecutiva de su Patronato decidiera cancelar sus actuaciones– y el Palau de les Arts, hace prever que la Ópera de Hamburgo siga su camino. El propio cantante, en su segundo comunicado, se lo ponía fácil a los teatros donde está programado: «Me retiraré de las representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades en llevar a cabo esos compromisos. Por otro lado, cumpliré todos mis otros compromisos donde las circunstancias lo permitan».

Tras Hamburgo, el calendario del ahora barítono incluye este año funciones de ópera en el Bolshoi de Moscú («La traviata»), la Ópera de Viena («Nabucco» y «La traviata»), la Arena de Verona («Aida»), el Covent Garden de Londres («Don Carlo»), el Maggio Musicale Fiorentino («La traviata»), la Ópera de Múnich («Nabucco»), Salzburgo («I Vespri Siciliani») y la Scala de Milán («La traviata»); además de conciertos en Lucerna, Minsk, Moscú, Viena, Verona y Colonia.

Retirada

Todos ellos mantienen por el momento en sus respectivas páginas web las actuaciones de Domingo, pero la decisión de la Ópera de Hamburgo puede marcar el paso a los demás. Algunos de estos teatros tienen una relación muy especial con el cantante. En Hamburgo interpretó por primera vez, en septiembre de 1975, «Otello», que se convertiría en su papel más emblemático. En la Ópera de Viena es uno de los artistas más queridos; no solo tiene el título de Kammersänger (Cantante de Cámara) sino que es también Ehrenmitglied (Miembro honorífico), un grado que han alcanzado menos de un centenar de artistas desde su creación en 1869 . Se trata de una distinción que concede el Estado austríaco, no la Ópera, lo que puede influir en la decisión del teatro, indica un músico vinculado al coliseo vienés.

Plácido Domingo cumplió el pasado 5 de enero 79 años. Muchos de los cantantes de su generación están ya retirados. Hay quien piensa que todo este asunto va a precipitar que el tenor madrileño deje los escenarios, aunque él ha repetido siempre que encuentra en ellos el combustible necesario para vivir. El barítono malagueño Carlos Álvarez recordaba el otro día, cuando se le preguntaba por esta posibilidad, la edad del cantante, y añadía que Domingo ya «estaba haciendo proyectos que no cubrían más de un año o dos». Y empleaba una palabra que se ha convertido en el estribillo que repiten todos los aficionados: tristeza . «Es muy triste que una situación así haga que su carrera vaya a terminar, desgraciadamente, en un contexto que como artista no le favorece en absoluto».