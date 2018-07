Siete canciones para recordar a Amy Winehouse en el séptimo aniversario de su fallecimiento

Harta de llorar por los hombres, Amy incluyó en su segundo disco «Back to black» esta canción en la que se promete a sí misma respetarse más y no dejarse seducir por tipos que no le convienen. Contiene un sample del clásico “Ain’t No Mountain High Enough”.

«You know i'm no good»

En el fondo, Amy siempre reonoció que no le hacía falta nadie para sumirse en las tinieblas del alcoholismo y las drogas. Así lo reconoce en otro de sus grandes hits: «I cheated myself, Like I knew I would, I told you I was trouble, You know that I'm no good» («Me mentí a mi misma, tal como sabía que haría. Te dije que era problemática, sabes que no soy buena»).