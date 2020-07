Ed Sheeran: «Me he pegado atracones de comida hasta vomitar y odiar mi aspecto» La estrella del pop ha confesado que tuvo una seria adicción durante los primeros años de su carrera

El músico superventas Ed Sheeran ha revelado que su «personalidad muy adictiva» lo llevó a comer y beber alcohol hasta «enfermar», durante los primeros años de su éxito, especialmente entre los años 2014 y 2015. Lo ha hecho en una conferencia online sobre la ansiedad, en el que también ha dicho que ha sufrido «ataques de pánico» y que llegó a odiar su aspecto.

«Pensé, '¿qué sentido tiene?' Me puse muy oscuro, en plan, '¿qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene?'», confesó el artista, asegurando que su esposa Cherry fue quien le ayudó a seguir un estilo de vida más saludable. «Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Come de manera bastante saludable, así que comencé a comer de manera bastante saludable. No bebe tanto, así que yo tampoco bebía. Eso lo cambió todo».

En una entrevista con el documentalista James Sebastiano, Jr,el artista ha profundizado en el tema. «Me quedaba despierto y bebía toda la noche y luego dormía en el autobús. Los autobuses se quedaban aparcados debajo de las arenas y yo dormía allí todo el día, luego me despertaba y saldía, hacía el espectáculo, bebía, volvía al autobús... no vi la luz del sol durante unos cuatro meses. Todo es diversión y juegos al principio. Todo es rock and roll, y luego comienza a ponerse triste. Probablemente fue lo más bajo que he estado, y cuando más he engordado. Tomar una copa de vino es tomar algo con moderación y probablemente no afectará tu día al día siguiente. Pero dos botellas de vino probablemente te pongan bastante triste», admite Sheeran, que da más detalles sobre su obsesión con la comida: «Solían llamarme «Teddy dos cenas», porque solía pedir dos comidas y comérmelas. Entonces empiezas a subir de peso y odias la forma en que te ves».

Sheeran ha explicado que empezó a reflexionar sobre estos problemas de adicción tras leer la autobiografía de Elton John, con quien comparte agencia de representación. «Hay muchas cosas que él hacía, y yo también las hacía. Por ejemplo, él podía comerse un helado entero y cuatro postres para después vomitarlo todo. Eso yo lo he hecho».

Ed Sheeran y Elton John - ABC

Y es que para aquel joven de Halifax, alcanzar la cima fue una experiencia de lo más confusa: «Suena extraño decirlo, pero realmente no sientes nada. Uno pensaría que sería como, 'A-ha! Esto es todo. Lo he logrado. ¡Oh, Dios mío!', pero terminas y estás como ... 'Bueno, ¿qué hago ahora?'».

También ha hablado de las razones del retiro indefinido que anunció el año pasado: «Se puede sentir cuando el público dice: 'Ya hemos tenido suficiente. Una de las cosas importantes en la industria es saber cuándo no solo darse un respiro, sino también dar al público un descanso». Y así es como descubrió su pasión por la pintura: «Pensé: 'Probablemente debería intentar encontrar algo más que me dé felicidad. Hay tantas películas que puedes ver y paquetes de Monster Munch que puedes comer... Así que básicamente compré treinta lienzos y pinté un lienzo por día durante treinta días, y fue muy divertido«. El músico cree que sus cuadros tienen el estilo del impresionista abstracto Jackson Pollock, pero asegura que no pondrá ninguno a la venta: «No vendo mi arte. Me encanta hacerlo. Nadie más necesita juzgarne».

Otro tema que trata en la misma entrevista es el de la gente que se ha aprovechado de su éxito: «Cuando tienes éxito y encuentras dinero, de pronto las personas se vuelvan extrañas contigo. Eso hizo que los miembros de la familia se volvieran extraños, y los amigos se pelearan conmigo y la gente me robase. No es la clave de la felicidad. La fama es un potenciador de las inseguridades de todos los demás. La cantidad de personas con las que ya no hablo porque se volvió extraño...«. Su éxito también le provocó ataques de pánico «en el metro y en los aviones, en los supermercados... Es una paranoia extraña que tengo, pienso que todos van a ser horribles, cuando la gente suele ser amable».

Una exposición sobre su carrera

El cantante británico está también de actualidad por motivos más felices. Uno es la inauguración de una exposición de fotos sobre su carrera en la mansión Christchurch de Ipswich (Reino Unido), que abrirá al público solo para grupos familiares y con previa reserva. La muestra incluye obras del retratista Colin Davidson y el fotógrafo documental Mark Surridge, que acompañó al cantante en una de sus giras mundiales.

Por otro lado, en otra entrevista reciente Sheeran ha querido mostrar su apoyo a la sanidad pública británica, el Servicio Nacional de Salud (NHS), asegurando que a pesar de su fortuna, sigue acudiendo a sus centros. «Es la columna vertebral del país y espero que algún día reciba la inversión que requiere», afirma en un ensayo escrito para el libro «Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You», que presenta a muchas estrellas que reflexionan sobre sus propias experiencias con el Servicio Nacional de Salud.