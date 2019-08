Ed Sheeran confirma su retirada el mismo día que recibe una nueva acusación por plagio Mientras el cantante británico cerraba su gira despidiéndose «hasta dentro de dos años», un músico ponía una denuncia por copiar presuntamente el estribillo de «Shape of you»

Nacho Serrano

En enero de 2018, poco después de anunciar su compromiso con su novia Cherry Seaborn, el cantante británico Ed Sheeran anunció que pronto se retiraría la música de forma temporal por sus ambiciones familiares. «Va a ser como si no me importara más mi vida porque voy a tener que ocuparme de otra. Es totalmente comprensible que después de tener hijos tu ambición cambie porque quieres ser un excelente padre», explicó al periódico «Daily Star». Sheeran aseguró que quería empezar a buscar su primer hijo cuando cumpliese treinta años, y esa fecha está ya muy próxima: el 17 de febrero de 2021.

El pasado lunes, Sheeran dio el último de los 260 conciertos de su gira «Divide» en Chantry Park, en su localidad natal Ipswich (en Suffolk, Inglaterra), y al terminar el show se despidió de su público con la frase «hasta dentro de dos años», y dejándole intrigado al asegurar que podría ser su «último concierto con loops de guitarra», su «modus operandi»habitual (que consiste en grabar su guitarra en una pista de fondo y luego tocar más guitarras sobre ella).

Mientras cerraba su gira, una de las más taquilleras de la historia (ha vendido casi ocho millones de entradas), un músico llamado Sam Chokri se ha atribuido la composición original del «single» superventas «Shape of you» asegurando que forma parte de un tema que publicó en 2015 con el título de «Oh why».

Además, Chokri asegura tener la intención de «frenar el hábito de apropiación de canciones de otros artistas que tiene Ed Sheeran», y afirma que también se ha apropiado del trabajo compositivo de canciones de TLC, Shaggy y de la cantante de country Jasmine Rae. Sheeran, por su parte, ha denunciado que Chokri le ha bloqueado las ganancias de sus canciones por «streaming».

Sheeran también fue denunciado por plagio en 2016. Los herederos de Ed Townsend, el autor de la canción «Let's get it on» publicada por Marvin Gaye en 1973, le demandaron por copiar varios elementos del tema para la composición de su hit«Thinking out loud». Aunque el caso fue desestimado al año siguiente a petición de Sheeran, un juez estadounidense finalmente desestimó la retirada de la demanda al encontrar «similitudes sustanciales» entre ambas piezas. El juicio, en el que tanto el cantante como Sony/ATV Music Publishing y Atlantic Records se enfrenta a una sentencia millonaria, tendrá lugar el próximo 11 de septiembre.